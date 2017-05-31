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（獨家）反派鄒兆龍其實很愛哭 自認感性不愛社交

2017/05/31 07:53

鄒兆龍提到3個子女，眼神中充滿慈父光芒。（記者趙世勳攝）〔記者許世穎／專訪〕鄒兆龍以《九品芝麻官》中的「常威」一角深植人心，在高雄出生的他，暌違30年返台拍攝國片《角頭2：王者再起》，由於長期在香港影壇發展，不少台灣觀眾都把他當港星，他笑說可能真的太久沒有回台灣拍片，「這次真的是機緣巧合，可以為台灣電影好好奉獻一下

鄒兆龍在電影中大多演出反派或硬漢，受訪時給人與銀幕形象不同的幽默感，更說自己私下不愛社交，「有時候越多人我越覺得孤單，但一個人的時候反而可以激發出很多不同idea（想法），這樣也挺好的

鄒兆龍（右）暌違30年返回家鄉台灣拍攝《角頭2：王者再起》。（資料照，記者陳逸寬攝）鄒兆龍也自爆會被電影逼出男兒淚，「我比較感性一點，很容易被感動。」提到生命中最重要的還是最愛的家人，尤其說起一對14歲的雙胞胎兒子和9歲小女兒，眼神中更充滿慈父的光芒。鄒兆龍表示，因為經常外出工作，很多時候都無法陪伴家人，所以休假就會好好陪陪老婆翁慧德和3個子女，至於和太太在家誰扮「黑臉」？他說：「我們不用扮，孩子都很乖的。」

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