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（獨家）「常威」鄒兆龍自認不是東西 樂演反派被記住

2017/05/30 23:01

鄒兆龍暌違30年返台拍攝電影《角頭2：王者再起》。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／專訪〕曾以《九品芝麻官》中「常威」一角讓影迷留下深刻印象的鄒兆龍，其實是道地的高雄人，近期返台拍攝國片《角頭2：王者再起》，受訪時笑說，人生最遺憾的就是「長得不夠帥」，更說不擔心演反派被觀眾記住，謙虛的說「我鄒兆龍不是什麼東西」，直言只要被觀眾記住就是好的。

鄒兆龍演的「常威」一角，深植人心。（擷取自Youtube）

49歲的鄒兆龍從影30年，幾乎當代所有動作明星，都曾在電影中和他交手，更憑著好身手進軍好萊塢，拍攝《駭客任務》系列，和基努李維對打。他也不諱言，《駭客任務》系列就是從影生涯最重要的作品，「那是真的讓全世界影迷認識我的作品」，更說到世界各地都有人跟他說很喜歡他在片中的演出。

鄒兆龍認為，每一次的演出，都有些許遺憾，「但有遺憾才會有進步，這樣才會不斷創新，發掘更好的自己」，即使詮釋反派角色如「常威」被觀眾牢記，鄒兆龍直說不介意：「今天我鄒兆龍不是什麼東西，做一個演員，有一個角色被別人記住是好的。」

他也透露從影最大心願就是當導演，明年此時應該就會到德國去執導自己的導演處女作，題材將結合科幻、動作、喜劇，並可望自導自演，這次回台拍攝《角頭2》讓他感受到滿滿的熱情，他也允諾明年該片上映時會再來台會影迷。

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