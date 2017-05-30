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華航空姐辛干闖演藝圈 嗲音被誤認林志玲

2017/05/30 21:11

華航空姐辛干將朝主持跟演戲發展。（多大娛樂提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕現任華航空姐的辛干，任期已超過10年，20歲就考入華航擔任空服員的她，從經濟艙一直做到頭等商務艙，自從有次在中國西安幫忙主持「小豬」羅志祥的粉絲見面會，才發現自己竟然有「說學逗唱」的潛能，便開始朝娛樂圈發展，去年正式簽約到「多大娛樂」，成為公司「資深老新人」，未來將朝主持跟演戲發展。

辛干（左）外型亮眼，空姐時期追求者眾。（多大娛樂提供）

辛干之後陸續主持張惠妹、陶喆、王心凌等天王天后記者會、簽唱會，漸漸在中國打響知名度，還擊敗眾多角逐者，接到了「一帶一路群星演唱會」主持，也因為她特有的嗓音，讓現場觀眾誤以為是「第一名模」林志玲擔任主持嘉賓。

辛干華航空姐的經歷讓她演起戲來自在不做作。（多大娛樂提供）

從活動主持嶄露頭角後，辛干接著跨足拍廣告，從運動用品到廚房用具，去年開始參與戲劇演出的她，演起戲來自在不做作，她說：「這應該跟我的職業有關，服務過上千上萬的旅客，生活實務經驗套用在戲劇中，多少有加分作用。」

辛干（左）曾在中國西安主持羅志祥的粉絲見面會。（多大娛樂提供）

喜歡寫作的她，在臉書上常發表「空姐的華麗冒險」文章，引起廣泛討論分享。在頭等商務艙服務時，不乏被豪門相中，她透露曾遇過最離譜的，就是同時被某知名富豪總裁跟御用司機追求，害得她只好抬出姐夫假扮男友，才化解這尷尬又煩人的困擾。

辛干（左）曾幫張惠妹（中）等天王天后主持活動。（多大娛樂提供）

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