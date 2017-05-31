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（有雷）《焦急》結局成勛唇交宋枝恩104秒 但這2件事卻GG了

2017/05/31 07:15

劇終宋枝恩（右）與成勛有情人終成眷屬。（KKTV提供）〔記者陳立妍／綜合報導〕由韓星成勛、宋枝恩主演的愛情劇《焦急的羅曼史》昨晚播出完結篇，「李宥美」宋枝恩與「車鎮旭」成勛在3年前發生一夜情的海邊重逢，宋枝恩向成勛表白「多虧一個叫車鎮旭的人，所以我很幸福，能跟這麼帥氣的人談戀愛，這段時間真的像做夢一樣」，兩人深情相吻約43秒，但之後宋枝恩因自卑心作祟選擇獨自離去，讓戲迷只能在螢幕前跟著「乾焦急」。

所幸劇終兩人在李宥美的媽媽、好友熙得，以及車鎮旭母親、張秘書的助攻下，李宥美終於解開心結，車鎮旭也決心追回李宥美，小倆口在公司重逢相擁，李宥美向車鎮旭坦承自己的內心，「我覺得這樣太委屈了，沒辦法輕易地結束，連開始都還沒開始」，「本部長」車鎮旭則霸氣回：「這句話該由我來說吧，你敢再逃跑試試看，我不惜發布全國通緝令，也會把你抓回來的」，兩人再度深吻約61秒，兩場吻戲共唇交約104秒閃瞎粉絲。

宋枝恩（左）帶著成勛參加母親的婚禮，兩人重回3年前的相遇地。（KKTV提供）除了成勛、宋枝恩在劇中有情人終成眷屬，男二熙得與女二朱慧利也湊成對，就連李宥美的媽媽都和前夫再婚。不過，美中不足的是原本粉絲期待的結婚戲，未料李宥美母親竟然才是主角，加上結局篇名為「充斥著你的世界 兩夜情」，但卻未出現粉絲期待的床戲，讓不少戲迷無法接受，在批踢踢韓劇板崩潰表示：「不如把回憶戲刪掉換結婚加開船（指床戲）！」、「想要船（床）始船（床）終」，但也有人認為這個結局更符合女主角的角色設定，算是前後呼應。此外，《焦急的羅曼史》完整劇集已於愛奇藝台灣站及KKTV上架。

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