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墨鏡被閃裂了！隋棠立蛋「老公視角」充滿愛

2017/05/30 20:46

隋棠（左）與老公Tony感情甜蜜。（翻攝自隋棠臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星隋棠與老公Tony於2015年步入禮堂，兩人育有一子一女，家庭生活和樂，Tony原於美國從事債券工作，現在為了老婆和小孩搬至台灣定居，目前他為一家韓國烤肉店的投資人之一，今日隋棠也至店裡，夫妻倆的甜蜜互動閃瞎眾人。

Tony（右）幫隋棠拍照眼神充滿愛。（翻攝自Maple Tree House楓樹韓國烤肉臉書）

隋棠在端午節這天不僅PO出「立女兒」的照片，還到老公所投資的烤肉店彩繪雞蛋，烤肉店臉書粉絲團今日PO出隋棠正專心畫蛋及與成品的合照，而幫忙隋棠拍照的正是老公Tony，粉絲團也搭配文字「看看今天隋來了，端午節立蛋兼放閃」，並說這是「Tony哥愛的視角」，更開玩笑說「怎麼辦覺得需要墨鏡」。

「老公視角」所拍出的照片被網友稱讚氣質滿滿。（翻攝自Maple Tree House楓樹韓國烤肉臉書）

其中一張Tony幫隋棠拍照的照片，只見他邊拍照邊眉開眼笑，眼裡充滿愛意，網友們看了大讚隋棠氣質滿分，也說這是個很美的畫面，很開心隋棠選了一個好男人當老公，並說這才是「觸電的愛情」，並笑說「墨鏡都裂了」。

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