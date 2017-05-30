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首頁 > 婉君推

說好的定下來呢？奧蘭多再搭前女友閨密

2017/05/30 18:55

奧蘭多布隆日前才在節目上說想定下來，難道Mia Morett會是她的真命天女。（美聯社）

〔記者盧家豪／綜合報導〕40歲奧蘭多布隆今年3月分手歌后凱蒂佩芮，之後開始就花邊新聞不斷，日前還被爆料和飯店女服務生爽完一夜情，事後還大方承認。最近奧蘭多又被拍到帶新妹玩水，女方還是凱蒂佩芮DJ好友Mia Moretti，可說是毫不「忌口」。

奧蘭多布隆日前和DJ Mia Morett同遊海灘。（翻攝自奧蘭多布隆IG）

日前奧蘭多帶著和前妻生下的兒子Flynn和一票友人到海邊消暑，被狗仔捕捉到她和Mia在海邊鴛鴦戲水、在沙灘上靠在一起玩手機的畫面，奧蘭多也毫不避諱在IG放上同行女伴的背影，同時還不忘宣傳最近推出的新片《神鬼奇航：死無對證》，在直播影片打上「Bring us that horizon」，愛情事業都兼顧。

奧蘭多布隆日前和DJ Mia Morett同遊海灘。（翻攝自Mia Morett IG）奧蘭多布隆疑搭上凱蒂佩芮（右）DJ好友Mia Morett（左）。（翻攝自Mia Morett IG）

外媒指Mia當天打扮像極凱蒂佩芮，且兩女原本就是朋友，不久前還一起出席活動，但就不知道奧蘭多是在何時搭上這位前女友的「閨密」。

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