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BBC亂入萌娃 全家上節目

2017/05/30 19:19

南韓釜山大學政治學系教授凱利接受英國廣播公司BBC專訪時一對兒女亂入。（翻攝自BBC）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕還記得南韓釜山大學政治學系教授凱利接受英國廣播公司BBC專訪時亂入的一對萌娃？這回他們全家人一起出演韓綜《超人回來了》。

兩個萌娃在老爸討論南韓總統朴槿惠遭彈劾的政治大事時闖進房間，這段無心的亂入，卻在全球大走紅，更讓全世界都認識了這家人。老爸凱利在節目中說，自己到南韓已經九年，當初專訪時亂入的女兒Mario和兒子James， 在節目裡仍不改本色，還是以亂入方式登場。

南韓釜山大學政治學系教授凱利帶著家人一起上韓綜「超人回來了」。（擷取自KBS）

從KBS發布的影片當中可以見到老爸凱利還在自我介紹，Mario再度亂入，硬是要餵老爸吃蛋糕。頭好壯壯的詹James則仍是坐在學步車裡到處逛大街，時而下車匍匐前進「爬爬走」，模樣超可愛。

節目中，來自澳洲的南韓藝人山姆海明頓（Sam Hammington）帶著兒子威廉（William）去拜訪凱利一家人，兩個外國爸爸交換育兒經。Mario、James，以及William3個混血寶寶聚在一起，萌度爆表，節目收視率也較上週上升1.4個百分點。

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