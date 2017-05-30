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王仁甫調情「妳老公要」 季芹4字冷賞鐵板

2017/05/30 18:53

王仁甫（左）、季芹是演藝圈令人稱的模範夫妻。（翻攝自王仁甫和季芹之永遠的芹仁臉書）

〔記者吳志偉／台北報導〕王仁甫和季芹結婚10年，育有一對可愛子女，幸福美滿的家庭生活令人稱羨，最近季芹轉戰網路直播節目《史瑪特過生活》，介紹許多吃喝玩樂資訊給網友們，某次老公王仁甫直接在線上跟老婆討贈品，留言「妳老公要」，沒想到立刻被無情回絕「下次請早」！夫妻倆的甜蜜互動，當場閃瞎不少人。

季芹（右）轉戰直播，王仁甫當頭號粉絲。（翻攝自王仁甫和季芹之永遠的芹仁臉書）

已是「人妻」季芹，面對直播節目常找來許多高人氣的網路帥哥美女，起初有些擔憂，不過她也表示，自己最大的特色就是很多領域的知識略有涉獵，理財、房地產的專業資訊都有認真研究，自信認為看她的直播可以「長知識」。

季芹最近轉戰網路直播節目《史瑪特過生活》。（翻攝自王仁甫和季芹之永遠的芹仁臉書）

季芹的直播節目有一個特色，就是每次都會找來不同的神秘來賓，在上次的直播節目中，王仁甫不僅從頭到尾全程收看，當季芹要送贈品給網友時，王仁甫一秒變網友，留言「妳老公要」，但季芹並沒有特別偏心，反而對王仁甫甜喊：「下次請早，打字快一點喔！老公！」讓網友看了笑到不行。

王仁甫最近為節目《飢餓遊戲》東奔西跑。（翻攝自王仁甫和季芹之永遠的芹仁臉書）

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