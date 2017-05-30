（影音）郭書瑤笑納「公主病」 喊話別再欺負王大陸

〔記者吳志偉／台北報導〕「瑤瑤」郭書瑤今天出席Dell電腦發表會，現場體驗桌上型電腦遊戲PK，談起電玩，她表示因為知道自己一玩是一整天，甚至不睡覺，因此現在會克制只玩1小時。會跟男友金陽一起玩嗎？她先笑稱男友打電動很厲害，「我都會避開不跟他打。」接著表示兩人有時會一起組隊對戰。

郭書瑤出席Dell Computex 2017全球媒體發表會。（記者陳逸寬攝）

這陣子郭書瑤在中國雲南拍攝古裝劇《狼殿下》，戲裡飾演契丹公主「寶娜」，她透露剛進劇組時因為沒有那種公主的嬌氣，也不敢指使別人，工作人員為了讓她入戲，私下都會稱她「寶娜公主」，常聽到他們會喊「公主餓了」、「公主渴了」、「去幫公主披外套」等等，她笑說：「喊久了其實蠻習慣的，真的覺得自己像一個小公主，我人生從來沒有這樣被捧在手心過。」

郭書瑤演刁蠻公主，享受工作人員伺候。（記者陳逸寬攝）

日前郭書瑤拍《通靈少女》，「大鶴」林鶴軒、茵聲相繼跳出來爆料一開始覺得她難親近，私下封她「臭跩瑤」，直到大家相處久了才發現誤會一場，這次郭書瑤新戲演刁蠻公主，記者笑問會不會拍完後又有演員說她有「公主病」？她大笑回：「那代表我演得很成功啊！」

郭書瑤到中國拍戲人生地不熟，王大陸對她多加照顧。（記者陳逸寬攝）

同劇的王大陸，先前錄綜藝節目搭雲霄飛車，一張張大嘴放聲尖叫的照片，被網友戲稱「嘴大到可以吃小孩」，今天郭書瑤被問到有沒有看過照片？她立馬跳出來為王大陸說話：「不要再欺負他了啦！他真的很可憐！」也表示與王大陸有共同認識的工作人員，這次她到中國拍戲，人生地不熟，對方有事先請王大陸多照顧她，兩人剛見面時，王大陸也有對她說：「有任何問題可以問我。」讓郭書瑤感受到同為台灣人的溫暖。