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謝金燕假和解豬哥亮？離奇失蹤變「不存在的女兒」

2017/05/30 17:39

豬哥亮三七法會。（記者王文麟攝）

〔記者曾德蓉／台北報導〕豬哥亮病逝，家屬今替他做三七法會（第三旬，俗稱「女兒旬」），新北市議員周勝考曾對媒體預告，謝金燕在做「女兒旬」時一定會現身，但她最終仍缺席，法會只見謝順福夫妻、謝金晶、謝佑昀與豬家第三代。

豬哥亮三七法會。（記者王文麟攝）

據悉，豬家兒女除了謝青燕、謝金燕外，都24小時不間斷，輪流在靈堂陪伴亡父，今也從上午開始就在靈堂，為三七法會儀式做準備；豬生前頗疼愛合作過的童星謝欣諭，更是從中午就待在靈堂裡摺紙蓮花，她被媒體戲稱為隱藏版女兒，對照之下，謝金燕卻忙著上演「不存在的女兒」，更顯諷刺，被質疑莫非與豬哥亮的病榻破冰只是假和解。

豬哥亮頭七法會時，謝金燕因赴美開唱，未能出現，只能隔天登台時，在台上崩潰哭喊「Daddy I love you.」遙祭亡父；但她上週二抵台後，至今仍未赴靈堂，又接連缺席二七法會、三七法會，上演豬家版「不存在的女兒」；據了解，謝青燕、謝金燕除了豬病逝當天隨侍在側，此後就再也沒到過靈堂，謝金燕的兒子也沒來過，她神隱至此，已超越匪夷所思，到達怪誕離奇的程度。

豬哥亮三七法會。（記者王文麟攝）

對於謝金燕缺席「女兒旬」，經紀人球球表示：「悼念追思的方式不同，都是「愛 、孝」的表現，姐姐用自己的方式悼念父親！受持諸種佛經爲父親拜懺、誦經、抄經⋯請求大家給姐姐私人空間為父親服喪守孝。」從她三度缺席法會，又從靈堂消失，悼念父親的方式確實頗為特別。

豬哥亮三七法會。（記者王文麟攝）

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