陳怡蓉超哈山普拉斯 老公吃醋：我怎麼不知道

陳怡蓉以一件白色小短裙亮麗現身。（明悅整合行銷提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕陳怡蓉與老公薛博仁昨（5/29）受國際品牌Lacoste之邀，前往巴黎參加法國年度盛事「法國網球公開賽」，並穿上該品牌2017年春夏完美曲線系列的白色小短裙亮麗現身。

陳怡蓉欣賞90年代的網壇霸主皮特山普拉斯。（明悅整合行銷提供）

陳怡蓉從小會和爸爸一起看網球賽，她透露其實和網球有極深的淵源，因為人生中除了老公之外的偶像，就是90年代的網壇霸主皮特山普拉斯，當年他創下14項大滿貫的比賽，陳怡蓉是場場比賽都要看，而在山普拉斯退役戰中擊敗阿格西奪冠時，陳怡蓉回想那時還曾流下眼淚，「很替他開心以奪冠結束職涯，但是想到之後看不到他的公開比賽真的非常難過；不過身為一個球迷，看他完美謝幕真的很開心。」言語中透露出小球迷的傾慕崇拜之情，甚至當年在找另一半的時候，也希望對方擁有像山普拉斯一樣的小卷毛。

陳怡蓉與老公薛博仁參加法國巴黎網球公開賽，慶祝兩人即將滿一年的紙婚。（明悅整合行銷提供）

今年可以受Lacoste的邀請親臨四大公開賽之一的法網，陳怡蓉不但一圓夢想，也和老公薛博仁相約設定Dress Code出席，一併慶祝兩人即將滿一年的紙婚，只是老公在一旁吃味的說：「我怎麼不知道你這麼了解山普拉斯。」

陳怡蓉擇偶希望對方擁有像山普拉斯一樣的小卷毛，透露出小球迷的傾慕崇拜之情。（明悅整合行銷提供） 陳怡蓉（左）與老公薛博仁參加法國巴黎網球公開賽。（明悅整合行銷提供）