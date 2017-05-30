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（影音）郭書瑤笑回臭臉傳聞 爆「他」下跪求原諒

2017/05/30 15:59

郭書瑤出席Dell Computex 2017全球媒體發表會。（記者陳逸寬攝）

〔記者粘湘婉／台北報導〕「瑤瑤」郭書瑤日前主演《通靈少女》精湛演出獲讚賞，之後更在中國接拍古裝劇《狼殿下》扮演刁蠻公主。今她在台出席電腦廠商活動，除否認曾拒演《通靈》，更正面回應臭臉傳聞，笑回：「一開始進《通靈》跟大家都不熟，話劇社演員還曾經開小組會議討論我怎麼臉那麼臭」，並澄清自己真的只是慢熟。

《通靈少女》郭書瑤與話劇社演員因拍戲結為好友。（公視提供）郭書瑤出席Dell Computex 2017全球媒體發表會。（記者陳逸寬攝）

《通靈》中飾演「瑤瑤」閨蜜的鄭茵聲，日前受訪時爆料，對瑤瑤第一印象不好，私下還稱她「臭跩瑤」，同劇演員「大鶴」林鶴軒一開始跟瑤瑤打招呼，也被冷淡回應，直到後來她與演員們變熟，所有人才發現是誤會一場。

林鶴軒與郭書瑤合作《通靈少女》成好友。（翻攝自林鶴軒臉書）

今瑤瑤聊到此事，笑稱自己拍到最後跟片場演員打成一片，私底下還會開群組聊天，今她笑說：「其實之前茵聲、大鶴他們就跟我說過臭臉的事，我之前還開玩笑跟他們說，我要退出群組，大鶴就傳來一張下跪圖，求我原諒」，讓她笑翻。

茵聲（左）透露第一次見到郭書瑤（右）時，對方反應很冷淡，她曾在心裡抱怨「臭跩瑤」。（翻攝自臉書）

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