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出席法網公開賽 女星老公與喬帥撞衫

2017/05/30 15:56

陳怡蓉（左）圓夢和老公薛博仁一同觀賞法國網球公開賽。（明悅整合行銷工作室提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕陳怡蓉與老公薛博仁受邀前往巴黎出席「法國網球公開賽」，觀賞諾瓦克‧喬科維奇（Novakd Jokovic）的首戰，薛博仁身穿2017今夏最新法網款polo衫，竟與場上比賽的球王喬帥撞衫，引起眾人關注。

談起比賽，陳怡蓉可是滿口網球經，她說，她人生第二偶像是網壇90年代的網壇霸主皮特‧山普拉斯，尤其在山普拉斯於退役戰中擊敗阿格西奪冠的情景，讓她至今難忘，「山普拉斯球技一流毋庸置疑，細膩、優美又充滿爆發力之外，他也是一個愛家的好老公，當年他認識老婆後一路吃敗戰，老婆開始被網迷批評時，他挺身直言『你可以批評我，但不可以批評我老婆』，這些話也影響我後來決定要找一個有著一樣想法的另一半！」陳怡蓉還偷偷透露，當年在找另一半時還曾希望對方擁有像山普拉斯一樣的小卷毛。

陳怡蓉以一身lacoste2017年春夏完美曲線系列的白色小短裙亮麗出席法網公開賽。（明悅整合行銷工作室提供）

老公薛博仁一旁吃味地說，「我怎麼不知道你這麼了解山普拉斯？」陳怡蓉趕緊說，「所以我找到人生第一偶像薛醫師！」她說，薛博仁也是個網球愛好者，夫妻兩人很常一起討論各國球員和各賽事，甚至還會一起去打網球，這次不但一圓夢想和老公Dress Code出席看法網，也一併慶祝倆人即將滿一年的紙婚。

法網於5月底艷陽下盛大開打，各國愛好網球的球迷紛紛朝聖，陳怡蓉和老公薛博仁參加法網的一日，與球王喬帥撞衫更是開心，「真的要謝謝lacoste，給了我們最好的週年禮物。」

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