撫慰媒體苦候的心 豬哥亮家人端午暖心送食物
2017/05/30 15:07
〔記者蔡琛儀／新北報導〕今天是豬哥亮三七法會，也是俗稱的女兒旬，從早上開始媒體就陸續進駐靈堂守候關心，但下午開始場外飄起細雨，謝金晶眼見媒體守候在外淋雨，也熱心和所屬豪記工作人員欲拿傘給記者，並應景送了顆粽子和餅乾慰勞記者。
隨後，豬哥亮遺孀葉瑞美也請人拿了一大袋南瓜酥、松核酥等食物，給現場媒體果腹，撫慰在場媒體苦苦守候的心靈。
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