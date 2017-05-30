深V禮服不夠露 Ella被解孵惡搞成神力女超人

Ella（右）與賴解孵結婚5年，感情依舊甜蜜。（翻攝自賴解孵臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「Ella」陳嘉樺與老公「賴解孵」賴斯翔結婚5年，上月產下一子「勁寶」，夫妻倆時常在臉書上搞笑互動，逗樂網友，今日解孵在臉書PO出一張Ella成為「神力女超人」的照片，並將她取名為「神力女嘉樺」。

解孵把Ella變成「神力女嘉樺」。（翻攝自賴解孵臉書）

日前解孵曾說想看Ella穿電影《仙履奇緣》中灰姑娘所穿的深V禮服，但Ella自嘲自己穿這樣不叫灰姑娘而叫「灰頭土臉」，昨日解孵在臉書PO出電影《神力女超人》的照片，以及Ella在中國實境節目《來吧冠軍》中扮成女戰士的宣傳照，並說：「陳嘉樺，這個是不是比較適合，你是神力女超人。」Ella也在底下無奈留言「你不要給我亂出主意」。

解孵笑稱神力女超人較適合Ella。（翻攝自賴解孵臉書）

今日解孵又在臉書PO出他把Ella合成神力女超人的照片，並說她是「神力女嘉樺」，搞笑的說：「即將上映！敬請期待。」還問粉絲們「期待不？」網友們看了笑說「這樣我有點擔心勁寶的安全」，解孵回應「勁寶是孫悟空！東西大戰」，並說自己是蜘蛛精，更開玩笑說「勁寶喜歡狐狸精」，讓網友直呼「期待上映」。