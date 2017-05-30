BBC內部郵件外洩！不讓主播們這樣穿

最近一封BBC內部建議主播們在鏡頭前該怎麼穿搭的郵件內容遭到曝光。（翻攝自BBC）

〔記者陳昱均／綜合報導〕負責向觀眾傳遞各種新聞與資訊的主播們，在螢光幕前為了維持專業形象，幾乎都是以正裝及被打理得整齊乾淨的髮型亮相，讓觀眾看了容易產生信賴感。而最近，英國廣播公司BBC就有一封原本僅發給內部員工的Email遭到外洩，內容正是他們《Inside Out South West》的女編輯山姆史密斯（Sam Smith）「建議」新聞主播們該怎麼穿、以及最好不要穿什麼的「穿搭指南」，引發好奇。

這封郵件是由BBC《Inside Out South West》女編輯山姆史密斯根據自己過往的經驗總結而成的。（翻攝自山姆史密斯推特）

根據《鏡報》報導，山姆史密斯在此封Email的一開始，就表示：「以下是根據我多年來的經驗，對於在報導時所容易穿錯或穿對的個人服裝建議」，向主播們說這份建議是開放討論性質的，希望大家都能一同分享自己的看法。首先，在「必須」準備的部分，她建議所有女主播都要擁有一件乾淨整潔的正裝外套，其中至少要準備一件黑色的，因為在播報比較陰沉或悲傷的故事時會十分有用；其餘還有長度及踝的褲子、及膝或者到腳踝高度的靴子、簡單的妝容等。她也以過來人身份建議女主播們最適合的頭髮長度就是及肩，解釋：「我過去有好幾年都留著超過肩膀長度的頭髮，這簡直是一場惡夢，因為會吸引更多注意力，及肩或肩上的長度會比較容易處理。」至於如果是要外出報導的話，牛仔褲、防水裝、雨靴都是可以接受的穿著打扮。

山姆史密斯建議女主播們至少都要有一件黑色的正裝外套，在播報比較陰沉或悲傷的故事時會十分有用。（翻攝自buzznigeria.com）

而在山姆史密斯建議「最好不要」的服裝與配件當中，包含花紋衣物、珠寶、真皮或人造皮皮衣、塑膠材質衣料、墨鏡、運動鞋、涼鞋、夾腳拖、絲光斜紋棉褲、短褲、亮色或花紋緊身衣、開襟衫，以及過度精緻誇張的妝容等，都是她歸類為「能避就避」的項目，而其中「帶有明顯LOGO的衣飾」更是大大的禁忌，希望主播們千萬不要這樣穿。對於此封遭洩漏的郵件內容，BBC方面則回應：「這封並非正式的服裝建議郵件，原本只是與小部分會在螢光幕前出現播報的主播們分享的，告訴他們在播報時的打光之下，在攝影機前哪樣穿會是可以的、哪樣穿是不行的罷了」，主播們看似簡潔搭配的服裝背後，所蘊藏的大大學問完全不容小覷。

主播費歐娜布魯斯曾穿著正裝搭配運動鞋播報新聞，看起來不僅有些不搭嘎，也顯得不夠專業正式。（翻攝自BBC）