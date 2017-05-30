限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 東推西推

BBC內部郵件外洩！不讓主播們這樣穿

2017/05/30 15:38

最近一封BBC內部建議主播們在鏡頭前該怎麼穿搭的郵件內容遭到曝光。（翻攝自BBC）

〔記者陳昱均／綜合報導〕負責向觀眾傳遞各種新聞與資訊的主播們，在螢光幕前為了維持專業形象，幾乎都是以正裝及被打理得整齊乾淨的髮型亮相，讓觀眾看了容易產生信賴感。而最近，英國廣播公司BBC就有一封原本僅發給內部員工的Email遭到外洩，內容正是他們《Inside Out South West》的女編輯山姆史密斯（Sam Smith）「建議」新聞主播們該怎麼穿、以及最好不要穿什麼的「穿搭指南」，引發好奇。

這封郵件是由BBC《Inside Out South West》女編輯山姆史密斯根據自己過往的經驗總結而成的。（翻攝自山姆史密斯推特）

根據《鏡報》報導，山姆史密斯在此封Email的一開始，就表示：「以下是根據我多年來的經驗，對於在報導時所容易穿錯或穿對的個人服裝建議」，向主播們說這份建議是開放討論性質的，希望大家都能一同分享自己的看法。首先，在「必須」準備的部分，她建議所有女主播都要擁有一件乾淨整潔的正裝外套，其中至少要準備一件黑色的，因為在播報比較陰沉或悲傷的故事時會十分有用；其餘還有長度及踝的褲子、及膝或者到腳踝高度的靴子、簡單的妝容等。她也以過來人身份建議女主播們最適合的頭髮長度就是及肩，解釋：「我過去有好幾年都留著超過肩膀長度的頭髮，這簡直是一場惡夢，因為會吸引更多注意力，及肩或肩上的長度會比較容易處理。」至於如果是要外出報導的話，牛仔褲、防水裝、雨靴都是可以接受的穿著打扮。

山姆史密斯建議女主播們至少都要有一件黑色的正裝外套，在播報比較陰沉或悲傷的故事時會十分有用。（翻攝自buzznigeria.com）

而在山姆史密斯建議「最好不要」的服裝與配件當中，包含花紋衣物、珠寶、真皮或人造皮皮衣、塑膠材質衣料、墨鏡、運動鞋、涼鞋、夾腳拖、絲光斜紋棉褲、短褲、亮色或花紋緊身衣、開襟衫，以及過度精緻誇張的妝容等，都是她歸類為「能避就避」的項目，而其中「帶有明顯LOGO的衣飾」更是大大的禁忌，希望主播們千萬不要這樣穿。對於此封遭洩漏的郵件內容，BBC方面則回應：「這封並非正式的服裝建議郵件，原本只是與小部分會在螢光幕前出現播報的主播們分享的，告訴他們在播報時的打光之下，在攝影機前哪樣穿會是可以的、哪樣穿是不行的罷了」，主播們看似簡潔搭配的服裝背後，所蘊藏的大大學問完全不容小覷。

主播費歐娜布魯斯曾穿著正裝搭配運動鞋播報新聞，看起來不僅有些不搭嘎，也顯得不夠專業正式。（翻攝自BBC）

相關新聞

推薦新聞
全智賢產後Hold住好身材 廣告喊價近3千萬 全智賢產後Hold住好身材 廣告喊價近3千萬
2017/05/30 15:19
「國家變成悲慘愚蠢喜劇」 勞勃狄尼洛領榮譽學位不忘虧川普 「國家變成悲慘愚蠢喜劇」 勞勃狄尼洛領榮譽學位不忘虧川普
2017/05/30 14:50
「面對邪惡永不低頭」 亞莉安娜母親暖心喊話！ 「面對邪惡永不低頭」 亞莉安娜母親暖心喊話！
2017/05/30 14:33
逆轉勝！池昌旭《奇怪》扮拗嬌男登話題演員冠軍 逆轉勝！池昌旭《奇怪》扮拗嬌男登話題演員冠軍
2017/05/30 14:25
東西洋2男神合體！強尼戴普帥尬福山雅治 東西洋2男神合體！強尼戴普帥尬福山雅治
2017/05/30 13:22
誰才是原創正版？哈利波特電影竟在1986年就有了！ 誰才是原創正版？哈利波特電影竟在1986年就有了！
2017/05/30 11:16
李晨情詩告白那天夏納 范冰冰保鮮愛情互閃 李晨情詩告白那天夏納 范冰冰保鮮愛情互閃
2017/05/30 11:09
粉絲爆炸案喪友還受傷住院 1世代哈利暖心打電話慰問 粉絲爆炸案喪友還受傷住院 1世代哈利暖心打電話慰問
2017/05/30 10:02
黛妃喪禮秘辛！威廉、哈利王子一度拒走棺木後送母 黛妃喪禮秘辛！威廉、哈利王子一度拒走棺木後送母
2017/05/30 08:51
日本網紅虛榮過度 刷卡負債280萬出賣「私」生活 日本網紅虛榮過度 刷卡負債280萬出賣「私」生活
2017/05/30 08:18
孔劉登CNN洩英文名涵義 演戲不為名利為粉絲 孔劉登CNN洩英文名涵義 演戲不為名利為粉絲
2017/05/29 23:14
（影音）女諧星為了博版面 紅毯上演各種誇張怪動作 （影音）女諧星為了博版面 紅毯上演各種誇張怪動作
2017/05/29 19:51
美女主播癌症已轉移下巴 「有時無法說話」 美女主播癌症已轉移下巴 「有時無法說話」
2017/05/29 19:05
名嘴揭藍潔瑛性侵慘案 影壇大哥與周星馳有關？ 名嘴揭藍潔瑛性侵慘案 影壇大哥與周星馳有關？
2017/05/29 18:02
人生最強勝利組 賭王之子自下標題戰記者 人生最強勝利組 賭王之子自下標題戰記者
2017/05/29 16:47
經紀人從背後環抱 女團粉絲怒：她還未成年 經紀人從背後環抱 女團粉絲怒：她還未成年
2017/05/29 16:10
揭密！皇后樂團傳奇主唱愛滋亡 死前腳幾乎腐爛光 揭密！皇后樂團傳奇主唱愛滋亡 死前腳幾乎腐爛光
2017/05/29 15:23
提離婚還繼續生第3胎 梅根福克斯維繫夫妻感情的秘密是...！ 提離婚還繼續生第3胎 梅根福克斯維繫夫妻感情的秘密是...！
2017/05/29 13:58
推孔劉宋仲基登男神 《鬼怪》編劇再出新作 推孔劉宋仲基登男神 《鬼怪》編劇再出新作
2017/05/29 13:32
前妻米蘭達嫁千億新歡 奧蘭多布隆喊話「需要老婆」 前妻米蘭達嫁千億新歡 奧蘭多布隆喊話「需要老婆」
2017/05/29 13:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.