選美佳麗目睹通靈過程 秘密被說中嚇到

李淵榮與佳麗們拜拜。（全球城市小姐提供）〔記者鍾智凱／台北報導〕2017全球城市小姐應石門洞五龍宮邀請，30日以嘉賓身分現身五龍宮，除了化身七仙女獻禮，並且向三太子乩身問事，驚奇連連。

石門洞五龍宮協辦本屆全球城市小姐選拔，30日為五龍宮年度最盛大慶典蟠桃祝壽聖會，特邀台灣區主席高嘉璘以及14位佳麗蒞臨，化身七仙女為主祭神王老先師獻花禮佛，主委陳火明以及副主委李淵榮帶領參與各項祭祀儀式，並安排通靈師姑方荷雅為城市小姐以及信徒民眾進行通靈儀式。

選美佳麗李紀嫺（左）問事。（全球城市小姐提供）佳麗們在高嘉璘主席帶領下，化身七仙女獻桃，獻花，慶典之後，吳語潔，李紀嫻兩位佳麗與現場民眾一起向方荷雅師姐請益。原本溫柔的師姐三太子上身後，立刻化身童音的頑皮三太子，還咬棒棒糖，選美佳麗李紀嫻一坐下來，三太子跟她說，妳比較特別喔，要放輕鬆，還提醒她感情的事舊的不去，新的不來。李紀嫻事後說她聽確實嚇一跳，因為她常有第六感，屬特殊體質，感情也面臨轉變。太子還要她吃胖點，但只能2公斤為限，似乎太子也知道城市小姐上鏡頭要顯瘦。

城市小姐協會副主席李淵榮問三太子，今年要請佳麗拍攝大顯威靈系列微電影，主題是石門五龍宮的故事《大顯威靈》，五龍宮是關聖帝君，三太子跟他說，直接就拍成一部電影，資金馬上到位。