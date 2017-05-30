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孫淑媚哭倒李㼈懷中 當長輩不心動

2017/05/30 14:36

李㼈、孫淑媚《牡丹花開》首度擁抱。（台視提供）〔記者吳志偉／台北報導〕李㼈、孫淑媚主演的台視新8點檔《牡丹花開》上周播出第三集又創新高，全體平均收視1.32。本周兩人的感情路有新突破！孫淑媚因遍尋不著再度走的失智媽媽林小樓，流下焦急的眼淚，事主之一的李㼈淚濕雙眼內疚的抱著孫淑媚安慰，這場戲也是兩人在戲中首度擁抱，問到孫淑媚戲外會不會有怦然心動的感覺？她大笑說：「真心不會！我把他們當長輩，很尊敬他們耶！」

李㼈、孫淑媚《牡丹花開》首度擁抱。（台視提供）李㼈所飾演的「阿水師」充滿喜感，不過這場戲情緒轉變巨大讓人看了很揪心，他表示：「順著劇情走這是演員應該做的，阿水師把人家媽媽顧到不見，內疚是必然的事。」孫淑媚痛心流淚的模樣令人心疼，不過她卻笑說其實拍這場戲前早就「哭起來等」，她說：「那天在港邊拍風好大，我的眼淚一流下來就被吹乾，只好『早點哭』讓眼淚在對的時間流下來。」

李㼈、孫淑媚《牡丹花開》首度擁抱。（台視提供）天生正義感十足的李㼈，強調生平還沒對任何人有內疚感，不過透露人生中曾對一隻鳥感到愧疚，原來是28年前剛退伍的他到菲律賓跟朋友玩空氣槍，原本是對著飲料罐射擊，卻一時興起對著對面電線杆頂端的麻雀開槍，沒想到不偏不倚打中，嚇得他丟下手邊東西立刻狂奔捧起受傷的小鳥不斷道歉，他難過的說：「我一直跟牠說對不起！下輩子要我做甚麼都可以！」現在想起來依舊心很痛。

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