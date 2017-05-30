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首頁 > 婉君推

撩妹技高超 周孝安：是我的女人就上船

2017/05/30 14:05

周孝安、陳敬宣應景過端午節，分組玩起「摺龍舟大賽」。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕楊一展、「豆花妹」蔡黃汝、周孝安及陳敬宣工作之餘，不忘應景過端午節，最近忙著拍攝台視、三立週日偶像劇《我的愛情不平凡》的他們，分組玩起「摺龍舟大賽」，大夥笑說，既然無法實際划龍舟一較高下，看來只能靠手藝來PK。

4人僅能花20秒時間看折紙方法，楊一展記憶力非常好，很快的就將龍舟折好，而蔡黃汝則是手忙腳亂，雖然偷瞄了他的摺法，卻一直折錯，楊一展看不下去立刻將她手上的紙拿過來，重新整修一翻，終於完成。2人各花將近2分鐘完成，對自己的隊伍有信心，也異口同聲表示，應該可以贏周孝安跟陳敬宣這組。

不過，反觀周孝安跟陳敬宣2人，摺紙卻摺得輕鬆，周孝安還唱起歌來，陳敬宣也摺得非常快，被他封為「龍舟女王」，周孝安則是緊接在後完成，他們比對手整整快了1分鐘完成，完勝楊一展跟蔡黃汝。被網友稱「二哥帥出新高度」的周孝安，在紙船上簽上「是我的女人就上船」，讓一旁陳敬宣虧他「真的很會撩妹」。

楊一展、蔡黃汝應景過端午節，分組玩起「摺龍舟大賽」。（三立提供）

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