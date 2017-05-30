全智賢產後Hold住好身材 廣告喊價近3千萬

全智賢產後復出拍攝韓劇《藍色海洋的傳說》，維持高達韓幣10億元的廣告身價。（衛視中文台提供）〔記者陳立妍／綜合報導〕〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓娛樂節目《名單公開2017》昨公布「最想頒全勤獎給他（她）的長壽廣告代言人」排行榜，前年嫁給資深花美男元斌的李娜英，從2000年起連續擔任某咖啡品牌的代言人，而老公元斌代言最久的產品也正好就是咖啡，兩人也以夫婦之姿榮登「最想頒全勤獎給他（她）的長壽廣告代言人」冠軍，而第4名的全智賢，則從1997年在某咖啡廣告登場，被封為「元祖廣告女王」。

元斌從2008年起就一直替某咖啡品牌代言，和老婆李娜英近年雖遲遲未推出新作，但兩人依舊維持韓幣7至8億元（約台幣2034萬元）的廣告身價，是廣告商最愛的廣告寵兒之一。而排名第2至第8名的則為金喜愛、金妍兒、全智賢、劉在錫、孔劉、趙寅成及李荷妮。

元斌（圖上）與李娜英（圖下）是長年咖啡品牌的廣告代言人。（翻攝自Naver）當天節目組透露，全智賢自從結婚、晉升人母後，曾擔心過廣告續約問題，所幸她當媽後依舊維持好身材，廣告邀約不斷，代言身價更高達韓幣10億元（約台幣2906萬元），即使事業一度面臨空白期，仍以化妝品牌的代言人身分活躍於螢光幕，被選為「最想頒全勤獎給他（她）的長壽廣告代言人」第4名。