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愛愛完倒立較易懷孕？雙胞胎佩佩示範解密

2017/05/30 14:05

雙胞胎「依依佩佩」中的妹妹佩佩，目前懷孕5個月，被許多網友詢問受孕秘訣。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕「雙胞胎依依佩佩」妹妹佩佩目前懷孕5個月，時常在臉書和粉絲們分享她的孕期生活點滴，她透露懷孕初期沒有什麼不適，直到最近真的感受到肚子裡有生命，「像有一隻異形在我肚子裡的感覺。」而她順利懷孕也讓許多女性網友紛紛敲碗「著床秘訣」，因此有人提問傳說中「倒立可增加受孕機率」是否為真？她則請來專業婦產科醫師來解答，也笑著坦承自己也有試過，「感覺很合理啊！」

佩佩找來專業婦產科醫師來解答網友疑問，證實倒立較易懷孕的說法沒有科學根據。（翻攝自臉書）佩佩在臉書開了一個「佩佩與婦產科醫師的100問」單元，替網友收集各種懷孕的提問，請專業醫師來解答，大家口耳相傳的愛愛完倒立可以增加受孕機率，到底是不是真的，醫師表示：「目前並沒有足夠的證據，支持這樣的做法。」並解釋說：「100隻精子只有1隻會進入子宮頸，因此精液量必須充足。」還要選對時間多試幾次，並減少精液流出體外，才能增加中獎機率，因此才會有墊高屁股或倒立等民間傳言，這些方法其實都沒有經過科學證實，但醫師補充：「正常精液液化時間為30分鐘，如果要試著倒立，姿勢得維持夠久才行，或許屁股墊高這方法可以試試，倒立就不建議了。」

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