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克里斯多福來台玩抱抱 與「他」合唱《鬼怪》主題曲

2017/05/30 13:18

克里斯多福將於6月3日在台舉行首場粉絲見面會。（華納提供）

〔記者吳琬婷／台北報導〕「丹麥王子」克里斯多福（Christopher）以金髮迷人外型和優美歌聲擄獲全球少女心，他將於6月3日來台舉行首場粉絲見面會，更大放送福利給台粉，只要參與見面會的粉絲，都能與克里斯多福「愛的抱抱」。而他這次也將前進台北小巨蛋參加年度盛事「2017 Hito流行音樂頒獎典禮」，並與台灣歌手周興哲聯手合作、改編重現《鬼怪》主題曲《Beautiful》。

克里斯多福將與周興哲（圖）改編重現《鬼怪》主題曲《Beautiful》。（索尼提供）

克里斯多福將於6月2日搭乘華航班機CI752於下午3點10分抵台，展開首次在台灣4天3夜的行程，他的首場台灣見面會「NAKED Special Album Event in Taipei」於3日登場，將會現場帶來經典曲目表演，也與粉絲親密互動。

克里斯多福此趟台灣行，也將出席4日「2017 Hito流行音樂頒獎典禮」，並聯手台灣歌手周興哲，改編重現《鬼怪》主題曲《Beautiful》，2人為此都下足苦功，有望在表演當天為頒獎典禮掀起一波高潮。

在進行台灣的行程通告之餘，克里斯多福從6月2日至6月4日每天晚上10點，都會在華納西洋音樂官方臉書粉絲團直播，分享每一天在台灣所做的事情以及感受，讓歌迷更加瞭解他。

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