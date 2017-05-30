出遊養寵物關係漏餡？陳艾琳ALEX曬照被抓包

陳艾琳與ALEX的關係引發各界揣測。（翻攝自陳艾琳臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳艾琳上週二宣布和「MP魔幻力量」前鼓手老公阿翔離婚後，與前《大學生了沒》班底「ALEX」顏庭笙傳戀情，2人被發現在社群網站上傳同樣的玩偶及貓咪，似乎還一起到宜蘭遊玩。



《壹週刊》報導，陳艾琳告別人妻身分後，與ALEX頻繁出遊，5月陳艾琳在IG上傳了一隻暴龍玩偶照片，ALEX臉書也出現同樣的暴龍玩偶；接著又到宜蘭旅遊，2人IG都只PO出個人戲水照，但同樣以龜山島作為背景，除此之外，顏庭笙養了一隻貓咪「阿奇」，而陳艾琳也在IG上傳「阿奇」照片，謝謝牠每次「呼嚕」的時候，「都好像很明白我很需要被安慰的樣子」，不禁引起眾人揣測。

ALEX和陳艾琳先後PO出暴龍玩偶的照片。（翻攝自ALEX臉書）

ALEX和陳艾琳先後Po出暴龍玩偶的照片（翻攝自陳艾琳IG）

2人同時間以龜山島為背景拍照上傳。（翻攝自ALEX IG）

2人同時間以龜山島為背景拍照上傳。（翻攝自陳艾琳 IG）

ALEX養的貓也出現在陳艾琳的IG。（合成圖，翻攝自ALEX臉書、陳艾琳IG）

對此，顏庭笙否認介入陳艾琳婚姻：「不是事實，不方便回應，我們是很好的朋友，出去玩都是一群人」，陳艾琳手機關機，便於近凌晨時分在臉書發文，撇清顏庭笙是小王，還透露：「在我離婚後，他確實向我表明了他不介意我擁有失婚婦女這個身分」，並希望外界多給失婚婦女一些交友和戀愛的空間。