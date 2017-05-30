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誰才是原創正版？哈利波特電影竟在1986年就有了！

2017/05/30 11:16

《哈利波特》系列作品現在傳出糾紛，不過J.K.羅琳紅遍全世界的版本（左）竟才是比較晚推出的那一個，早在1986年就有一部關於哈利波特與魔法世界的電影《Troll》（右）。（合成圖，翻攝自Harry Potter Fan Zone、Cinema of the World）

〔記者陳昱均／綜合報導〕曾有過一段失敗的婚姻、甚至罹患憂鬱症的英國作家J·K·羅琳，在1997年正式出版自己的《哈利波特》系列小說後，奇幻有趣的魔法世界瞬間造成轟動，不僅讓她一夕成名，後來作品更在2001年被翻拍成電影，7部小說內容整整在大銀幕上稱霸了10年，不管大人小孩都深陷這股「魔法風潮」中。但是你知道嗎？主角是「哈利波特」的電影早在1986年就出現過，整整早了J·K·羅琳的首部《哈利波特》電影15年，故事內容甚至還是個來自巫師世界中的一名小男孩，要以魔法來抵禦巨人山怪的故事，兩者之間的相似度高到驚人，因此引發了究竟「誰才是正版」的爭議。

J.K.羅琳所打造出的《哈利波特》系列作品，成功讓全世界都陷入「魔法熱潮」當中。（翻攝自Playbuzz）

這部名叫《Troll》的電影，是在1986年上映的一部B級片，找來當年只有15歲的男星諾亞海瑟薇（Noah Hathaway）飾演片中主角「哈利波特二世」（Harry Potter Jr.），這些年來，雖然他們的電影明明比較早推出，但由於J·K·羅琳一手打造出的《哈利波特》系列小說與電影風靡全世界，讓該片導演約漢布耶區勒（John Buechler）不斷被問2部片之間究竟有什麼關係，他表示自己一開始看到羅琳版本的《哈利波特》時也大感震驚，因為彼此間相似度實在太高，同時也堅持自己才是最先創造出「哈利波特」這個角色的人，甚至一度想與發行羅琳版《哈利波特》的片商華納兄弟打官司，並打算籌拍續集來證明自己才是「真正原創」。

當年只有15歲的男星諾亞海瑟薇，在1986年的《Troll》電影中飾演活在魔法世界中的主角「哈利波特二世」。（翻攝自DIGITAL TRENDS）

根據《DIGITAL TRENDS》報導，此事正是因為導演約漢布耶區勒與夥伴彼得戴維（Peter Davy）已經簽下金球獎女星派翠西亞艾奎特（Patricia Arquette）來演出這部1986年的電影續集《Troll: The Rise of Harry Potter Jr.》，為防中間發生版權糾紛，他們也聘請一名資深娛樂圈律師來幫忙，約漢布耶區勒透露起初確實在羅琳版的《哈利波特》推出後有想向對方提告，不過後來由於「家庭因素」就罷休，2人現在也沒有打算要鬧上法院，僅向《NBC》表示：「我們只想確保我們不會被控抄襲」，也自信喊話不管怎樣自己才是真正原創者。對此，華納兄弟方面也不甘示弱回應：「我們將全力保護我們的智慧財產權到底，將迎戰任何試圖想影響成功的《哈利波特》系列作品的部法舉動，就像我們多年前所告訴過他們的一樣。」

在J.K.羅琳的第一部《哈利波特》電影《哈利波特：神秘的魔法石》中，恰巧也出現了一隻巨人山怪（左）。（翻攝自YouTube）

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