粉絲爆炸案喪友還受傷住院 1世代哈利暖心打電話慰問

「1世代」成員哈利史戴爾斯（左）在聽聞自己的小粉絲佛萊雅（右）在曼徹斯特爆炸案受傷住院後，親自打電話慰問關心。（合成圖，法新社、翻攝自Holmes Chapel Comprehensive School網站）

〔記者陳昱均／綜合報導〕22日發生在23歲美國小天后亞莉安娜於英國曼徹斯特演唱會後的爆炸案，造成22死、逾百人受傷，讓全英國上下人心惶惶；而現在事發已經經過一周，除了兇嫌身份已被確認、亞莉安娜也重新打起精神，喊話要將重返爆炸現場進行慈善演出，決定以「愛」來回應這起慘劇外，不少人還沉浸在痛失親友的悲痛中，而倖存者大多也還在醫院裡養傷、平復餘悸猶存的心情。其中一名14歲少女佛萊雅路易斯（Freya Lewis），除了自己身體因炸裂物碎片導致身體多處受傷還在醫院療養外，一同前去觀看演唱會的好友更是罹難者之一，要面對身心理雙方面的煎熬，而她的偶像「1世代」哈利在知曉她的狀況後，親自打了電話來鼓勵她，讓她馬上打起了12萬分的精神來。

22日發生在亞莉安娜英國曼徹斯特演唱會後的爆炸案，造成22死、逾百人受傷。（美聯社）

根據《Entertainment Weekly》報導，14歲的佛萊雅在經歷爆炸案後，不僅失去了好朋友妮爾瓊斯（Nell Jones），自己身上也因被炸裂物碎片波及，有多處劃傷、燒傷以及骨折，目前人還在皇家曼徹斯特兒童病院住院治療當中，家人痛心表示：「佛萊雅整個人被重新縫、固定、鑽孔，然後以繃帶重新組合綁起來，這將會是一個漫長的過程，而我們僅在第一步而已。」由於佛萊雅狀況雖無大礙、但也不怎麼好，因此她的姊姊喬治雅上周就在臉書上PO出一支影片，希望大家能幫忙分享妹妹狀況，好讓她的偶像哈利史戴爾斯知道，藉此來鼓勵妹妹的精神，但也並未抱著太大希望。

佛萊雅的姊姊為了妹妹，在臉書PO文希望集結大家的力量，能讓妹妹的偶像哈利知曉她的狀況，好讓她能夠開心起來。（翻攝自臉書）

沒想到，哈利本人在27日竟真的親自打給了佛萊雅的爸爸，家人形容當時大家都興奮到不行，佛萊雅醒來後終於如願跟偶像通了電話，哈利也暖心說自己愛她，佛萊雅也開心回應，就連佛萊雅的爸爸都感動到也對哈利大喊「我愛你」！佛萊雅的姊姊事後也在自己臉書又興奮又感動地表示：「聽到他的聲音，真的讓佛萊雅打起了好大的精神」，並感謝所有幫忙妹妹圓夢的人們，讓她也忍不住開玩笑表示：「雖然很不甘願，但我還是得承認了，我愛你哈利！」

後來哈利不僅得知了自己小粉絲不幸受波及住院的消息，甚至親自打電話慰問關心，帶給小粉絲非常巨大的力量。（翻攝自哈利史戴爾斯臉書）