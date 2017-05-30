Kiwebaby坐著上廁所 男友看見說...讓她快哭

Kiwebaby與男友小武感情甜蜜。（翻攝自臉書）



〔娛樂頻道／綜合報導〕「Kiwebaby」張朵在520當天公布新戀情，向男友小武甜蜜喊話：「謝謝你的出現。」引來不少粉絲留言祝福說：「原來真的有一種愛情，是無關性別的。」

Kiwebaby今（30日）凌晨在臉書分享一段與男友小武的對話，當時小武在廁所抽菸，坐著上廁所，突然小武深情的告訴他：「其實你可以站著上，我根本不在意。」讓Kiwebaby領悟到真的有愛情是可以超越性別，「原來，其實也不用那麼迂迴，非要當真的女生不可。」並表示世界上真的有個人，會願意為了你破例、放棄所有原則，一切都只因為他很愛你，看著Kiwebaby重拾對愛情的信心，網友也紛紛留言獻上祝福。

Kiwebaby臉書全文。（翻攝自臉書）



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