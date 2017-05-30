男廚告假！賈靜雯學當煮婦 咘咘捧場掃光
2017/05/30 12:01
近日修杰楷出國工作，賈靜雯與女兒在家享受親子時光。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人賈靜雯和修杰楷結婚後，連續生下兩個可愛的女兒「咘咘、Bo妞」，加上梧桐妹，1家5口的家庭生活溫馨美滿，近日修杰楷出國工作，平常都是老公下廚侍奉的賈靜雯，難得可以有大展身手的機會，她第一次嘗試煮的「薑汁燒肉丼」，咘咘就超級捧場，把自己的飯吃光光，還要吃媽媽的新菜色，睡前還強吻媽媽，母女間的小世界也好幸福，溫馨氛圍羨煞眾人。
咘咘超捧場媽媽的新菜色。（翻攝自臉書）賈靜雯昨在臉書分享，小時候媽媽就告訴她「廚房不能有2個人。」因為會吵架，她直呼：「所以我很幸福，小時候有廚師娘，現在有帥主廚，2位時常換菜色滿足我的味蕾。」但老公最近出國工作，因此賈靜雯自己下廚餵飽自己和女兒，沒想到她第一次煮的菜色，咘咘吃得津津有味，她開心喊話修杰楷：「安心工作喔！有照顧好你的寶貝們，晚安。」還放上和咘咘躺在床上的可愛合照，照片中咘咘還捧住媽媽的臉，十分有愛，網友也直呼：「咘咘可愛到太過分了。」
相關新聞
- 修杰楷要哭哭了！ 咘咘想爸爸暖喊「工作加油」
- 勁寶滿月送禮盒 咘咘急吞紅蛋模樣萌翻
- 六月真珠月 見證真愛時刻
- 咘咘青蛙雨衣超Q萌 修杰楷父愛視角照曝光
- 遛完咘咘抱Bo妞 修杰楷甜喊「好一個幸福循環」
- 八馬年捐千萬作育金牌好手
- 咘咘抽高曬長腿 賈靜雯產後速瘦太犯規
- 咘咘鬼臉魂上身 Q萌翻白眼神同步頑童媽
- 最強療癒系！女團「咘啾咪」當眾親親咬奶嘴
- 咘咘賺飽Bo妞接班？星二代賣萌吸金上億
- 咘咘萌扮鋼管女郎 賈靜雯嗆修杰楷：要崩潰了嗎
- 趁賈靜雯坐月子 修杰楷牽咘咘遊動物園
- 修杰楷約會小情人 曝光咘咘最愛的公園是這裡
- 咘咘最愛貓咪 賈靜雯想領養浪浪陪伴
- 咘咘表演慾爆發 搞怪學貓頭鷹釣出野生隋棠
- 專業網紅！咘咘表情出新哏 賈靜雯疑惑「哪學的」
- 修杰楷噴父愛也能放閃 幫咘咘買衣就為賈靜雯開心
- 賈靜雯挺大肚曬太陽 咘咘躺這裡化身小美人魚
- 賈靜雯臨盆倒數 雙頰竟瘦到凹陷
推薦新聞