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首頁 > 婉君推

男廚告假！賈靜雯學當煮婦 咘咘捧場掃光

2017/05/30 12:01

近日修杰楷出國工作，賈靜雯與女兒在家享受親子時光。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人賈靜雯和修杰楷結婚後，連續生下兩個可愛的女兒「咘咘、Bo妞」，加上梧桐妹，1家5口的家庭生活溫馨美滿，近日修杰楷出國工作，平常都是老公下廚侍奉的賈靜雯，難得可以有大展身手的機會，她第一次嘗試煮的「薑汁燒肉丼」，咘咘就超級捧場，把自己的飯吃光光，還要吃媽媽的新菜色，睡前還強吻媽媽，母女間的小世界也好幸福，溫馨氛圍羨煞眾人。

咘咘超捧場媽媽的新菜色。（翻攝自臉書）賈靜雯昨在臉書分享，小時候媽媽就告訴她「廚房不能有2個人。」因為會吵架，她直呼：「所以我很幸福，小時候有廚師娘，現在有帥主廚，2位時常換菜色滿足我的味蕾。」但老公最近出國工作，因此賈靜雯自己下廚餵飽自己和女兒，沒想到她第一次煮的菜色，咘吃得津津有味，她開心喊話修杰楷：「安心工作喔！有照顧好你的寶貝們，晚安。」還放上和咘咘躺在床上的可愛合照，照片中咘咘還捧住媽媽的臉，十分有愛，網友也直呼：「咘咘可愛到太過分了。」

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