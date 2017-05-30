黛安娜王妃逝世20年 威廉王子惋惜妻兒沒能認識她

威廉王子日前接受雜誌《GQ》訪問。（翻攝自GQ）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕英國黛安娜王妃1997年因車禍過世，今年是她逝世20週年，威廉王子日前接受雜誌《GQ》訪問時，談及喪母之痛，他說：「我花了20年的時間才能談論她，即使我仍覺得很難，仍感覺如此傷痛！」

英國黛安娜王妃1997年因車禍過世，今年是逝世20週年。（翻攝自網路）

威廉王子坦言，經過很長一段時間，他才逐漸走出母親過世的痛楚，可以更公開、誠實地提起她，也能更好地回憶她、跟大眾談論她。他也表示，這與許多人失去所愛的傷痛不同，因為大家都知道這件事、知道來龍去脈，他也因此不能選擇隱藏或與他人分享。

而讓威廉王子最遺憾的是，他多麼希望在人生的路上能夠得到母親的指引，希望能讓她見到妻子凱特和2個孩子，威廉的家人永遠都沒有機會認識她，讓人感到相當悲傷。

威廉王子表示家庭的穩定性對他來說非常重要。（翻攝自網路）



威廉王子也談到家庭的重要性，他表示：「如果沒有穩定的家庭，我無法做好我的工作。我想要我的孩子在快樂、穩定、安全的世界長大，這對做家長的我和凱特來說非常重要。」