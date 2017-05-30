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《大釣哥》重映喚記憶 豬哥亮生前迷信靠這招催票房

2017/05/30 07:11

豬哥亮生前拜拜相當虔誠，拍電影和宣傳電影也有自己的迷信。圖為《大釣哥》劇照。（華聯提供）〔記者賀靜賢／台北報導〕豬哥亮過世，豬粉希望重映其遺作電影《大釣哥》，在全台10家戲院重映下，周五至周日的全台票房僅46萬，好萊塢強片夾殺「形勢比人強」，片商則希望端午連假結束至少有百萬。票房之外，電影重映，曾與豬哥亮合作的劇組人員、行銷人員，也不時憶起口中「豬大哥」的生前趣事，而記憶最深的，就是他為票房好的「迷信」，以及對工作人員的溫情。

豬哥亮拜拜虔誠眾所皆知，說是「迷信」程度也不為過。片商也多少抱「寧可信其有」態度，但對豬的「仔細」無不印象深刻。據悉，豬哥亮復出後，接下某部賀歲片，是在台北市一家老咖啡廳談劇本，該片大賣，因此後來豬哥亮要與人談劇本或談合作，也偏愛選那家「會中的」咖啡廳。

電影拍好後，豬哥亮為片宣傳，出席任何活動前也都堅持拜拜。除了自己常走的宮廟，他會在活動場地附近大廟祈福和稟告；有工作人員笑說，進行「地方性」的宣傳去拜拜倒不足為奇，記得有一回是去信義區的台北101做活動，豬哥亮還是要求先繞去廟拜拜祈求順利。

豬哥亮在《大喜臨門》時發現罹患大腸癌，但堅持繼續拍片拖到去年夏天才開刀，也耽誤了病情。拍《大釣哥》時他已相當不適，但在通告期間，還會常問工作人員餓不餓，或招待大家吃知名排骨便當，想到還是十分感傷。

【大釣哥】感人刪減片段： https://youtu.be/FgLhLWthbU0

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