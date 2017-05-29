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孔劉登CNN洩英文名涵義 演戲不為名利為粉絲

2017/05/29 23:14

孔劉上月接受CNN專訪。（截取自CNN）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓男星孔劉去年演出夯劇《孤單又燦爛的神－鬼怪晉升亞洲男神，上月接受美國CNN電視台《Talk Asia》專訪，坦言自己私下不喜歡面對鏡頭，也不太習慣私生活受到關注。CNN今再曝光一段影片，透露孔劉喜歡別人直呼他的英文名字「Joseph」。

孔劉（左）透露自己的英文名字「Joseph」。（截取自CNN）

孔劉受訪時脫口「Call me Joseph」，透露自己的英文名字，雖然他沒有多解釋背後的意義，但其實「Joseph」的簡稱「Joe」，其實有「Average Joe」的意思，及指「一般人」，一個當紅的韓流明星，卻希望大家稱他是一般人，也讓人看見他低調的個性。

去年孔劉靠著《鬼怪》、電影《屍速列車》迅速累積超高人氣，成為亞洲新男神，面對突然爆紅受到大批粉絲愛戴，連到澳洲拍廣告，都能遇到大批粉絲興奮地包圍，孔劉坦言還不習慣受到大家注目，雖希望大家尊重他的私生活，但他知道身為演員該承受的事情。

孔劉透露粉絲是推動他成為演員的動力。（資料照，記者王文麟攝）

雖然爆紅後有得有失，也讓不少人相當羨慕他現在名利雙收的模樣，但孔劉則相當謙虛地表示，他知道總有一天大家會不再喜歡他，但這一切不是他能決定的，「我不是為了錢和名譽成為演員，而是為了喜歡我的粉絲」。

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