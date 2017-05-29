小學生喊「她兒子有病」 陳子玄自責：都是我害的

陳子玄（左）3月產下兒子「恩恩」，卻發現兒子患有喉頭軟化症。（翻攝自陳子玄臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕本土劇女星陳子玄和演員陳建隆2年前低調結婚，3月生下寶貝兒子「恩恩」，升格新手媽媽。日前她在臉書透露兒子患有喉頭軟化症，還一度嘴唇發黑缺氧、休克緊急送醫，幸好手術過後恩恩身體也日漸好轉。近日，陳子玄卻在超商聽到小學生脫口大喊「她兒子有病」，讓她相當難受直呼「都是我害的」。

陳子玄透露在超商聽到小學生喊「她兒子有病」，讓她相當難過。（翻攝自陳子玄臉書）

陳子玄在臉書透露，上周在超商結帳時，遇到兩個小學生，一看見她就喊出她在八點檔的角色，「廖米奇他兒子有病」，接著另一個人更回應「我媽說他們基因有問題」。雖然是小孩子童言童語，卻讓陳子玄當下心情相當難過，本來她想過去跟這兩個小學生解釋，但最後卻忍下什麼都沒說，聽到這一席話，讓她想起兒子出生後經歷的一切，「心底也默默的覺得他會這樣都是我害的」。

陳子玄（左）和演員陳建隆（右）婚後育有一子。（翻攝自陳子玄臉書）

直到今日帶著兒子到醫院回診時，遇到一名先生告訴她，自己的姪女也罹患喉頭軟化症，是因為看到陳子玄在網路上分享兒子的病情，才趕緊帶著孩子來看恩恩的主治醫生，讓陳子玄感到相當開心，回想起當初願意公開兒子病況，就是希望能幫助到需要的人，感嘆自己不該受到莫名其妙的輿論影響心情。