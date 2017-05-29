限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

小學生喊「她兒子有病」 陳子玄自責：都是我害的

2017/05/29 20:22

陳子玄（左）3月產下兒子「恩恩」，卻發現兒子患有喉頭軟化症。（翻攝自陳子玄臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕本土劇女星陳子玄和演員陳建隆2年前低調結婚，3月生下寶貝兒子「恩恩」，升格新手媽媽。日前她在臉書透露兒子患有喉頭軟化症，還一度嘴唇發黑缺氧、休克緊急送醫，幸好手術過後恩恩身體也日漸好轉。近日，陳子玄卻在超商聽到小學生脫口大喊「她兒子有病」，讓她相當難受直呼「都是我害的」。

陳子玄透露在超商聽到小學生喊「她兒子有病」，讓她相當難過。（翻攝自陳子玄臉書）

陳子玄在臉書透露，上周在超商結帳時，遇到兩個小學生，一看見她就喊出她在八點檔的角色，「廖米奇他兒子有病」，接著另一個人更回應「我媽說他們基因有問題」。雖然是小孩子童言童語，卻讓陳子玄當下心情相當難過，本來她想過去跟這兩個小學生解釋，但最後卻忍下什麼都沒說，聽到這一席話，讓她想起兒子出生後經歷的一切，「心底也默默的覺得他會這樣都是我害的」。

陳子玄（左）和演員陳建隆（右）婚後育有一子。（翻攝自陳子玄臉書）

直到今日帶著兒子到醫院回診時，遇到一名先生告訴她，自己的姪女也罹患喉頭軟化症，是因為看到陳子玄在網路上分享兒子的病情，才趕緊帶著孩子來看恩恩的主治醫生，讓陳子玄感到相當開心，回想起當初願意公開兒子病況，就是希望能幫助到需要的人，感嘆自己不該受到莫名其妙的輿論影響心情。

相關新聞

推薦新聞
大S豪宅曝光 2.7億房原來長這樣 大S豪宅曝光 2.7億房原來長這樣
2017/05/29 16:59
（影音）王彩樺3度弔唁豬哥亮 靈堂佇逾90分鐘堅持不離去 （影音）王彩樺3度弔唁豬哥亮 靈堂佇逾90分鐘堅持不離去
2017/05/29 16:27
錄影現場爆靈異事件 端午慘變中元節？ 錄影現場爆靈異事件 端午慘變中元節？
2017/05/29 14:06
名嘴揭藍潔瑛性侵慘案 影壇大哥與周星馳有關？ 名嘴揭藍潔瑛性侵慘案 影壇大哥與周星馳有關？
2017/05/29 18:02
星光幫女歌手等10年才發片 眼窩骨驚爆被踹凹 星光幫女歌手等10年才發片 眼窩骨驚爆被踹凹
2017/05/29 15:38
美女主播癌症已轉移下巴 「有時無法說話」 美女主播癌症已轉移下巴 「有時無法說話」
2017/05/29 19:05
推孔劉宋仲基登男神 《鬼怪》編劇再出新作 推孔劉宋仲基登男神 《鬼怪》編劇再出新作
2017/05/29 13:32
小學生喊「她兒子有病」 陳子玄自責：都是我害的 小學生喊「她兒子有病」 陳子玄自責：都是我害的
2017/05/29 20:22
豬哥亮靈堂祭新陣法 催票遺作《大釣哥》 豬哥亮靈堂祭新陣法 催票遺作《大釣哥》
2017/05/29 16:07
前妻米蘭達嫁千億新歡 奧蘭多布隆喊話「需要老婆」 前妻米蘭達嫁千億新歡 奧蘭多布隆喊話「需要老婆」
2017/05/29 13:00
揭密！皇后樂團傳奇主唱愛滋亡 死前腳幾乎腐爛光 揭密！皇后樂團傳奇主唱愛滋亡 死前腳幾乎腐爛光
2017/05/29 15:23
《大釣哥》重映拚衝破百萬 王彩樺黃朝亮包場響應 《大釣哥》重映拚衝破百萬 王彩樺黃朝亮包場響應
2017/05/29 16:01
提離婚還繼續生第3胎 梅根福克斯維繫夫妻感情的秘密是...！ 提離婚還繼續生第3胎 梅根福克斯維繫夫妻感情的秘密是...！
2017/05/29 13:58
神之一手 周董夫婦秀「墨鏡放閃之術」 神之一手 周董夫婦秀「墨鏡放閃之術」
2017/05/29 17:57
（影音）女諧星為了博版面 紅毯上演各種誇張怪動作 （影音）女諧星為了博版面 紅毯上演各種誇張怪動作
2017/05/29 19:51
還是女兒貼心！鄭少秋台上讚欣宜proud of you 還是女兒貼心！鄭少秋台上讚欣宜proud of you
2017/05/29 12:56
金馬影帝 被爆130萬做「假肌肌」 金馬影帝 被爆130萬做「假肌肌」
2017/05/29 13:42
李毓芬情勾王柏傑 自彈自唱秘遊花東 李毓芬情勾王柏傑 自彈自唱秘遊花東
2017/05/29 13:22
女優靠賽馬狂贏19倍彩金 頭銜立刻改成... 女優靠賽馬狂贏19倍彩金 頭銜立刻改成...
2017/05/29 20:51
人生最強勝利組 賭王之子自下標題戰記者 人生最強勝利組 賭王之子自下標題戰記者
2017/05/29 16:47
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.