（影音）女諧星為了博版面 紅毯上演各種誇張怪動作

張度妍在紅毯上擺出令人傻眼的姿勢給媒體拍照。（翻攝自Biz Enter）

〔記者趙毓琪／台北報導〕南韓諧星張度妍，身高174公分擁有麻豆身材，許多人對她當諧星這件事情都表示相當可惜，而她的搞笑風格也非常獨特，最近一個「第53屆百想藝術大賞」上的影片讓她在諧星界成功地、狠狠地殺出一條血路。

國際社交媒體網站9GAG在Instagram轉發了一則有關張度妍參加藝術大賞的紅毯影片，只見張度妍很開心的走入紅毯，她先把手舉起來跟大家示意，接著一個華麗的轉圈再舉起另一隻手跟現場觀眾媒體打招呼，雙手插在腰上走到台中央，主持人請她擺幾個POSE給媒體拍照，她二話不說馬上展現時尚麻豆在雜誌裡才會擺的姿勢，示範各種疼痛，先是一轉身胃痛，再來是令人意想不到的下巴痛和頭痛，她用雙手環繞著自己的臉，誇張的擺出各種姿勢，最後還走到背板前，整個人趴在背板上扭頭過來看著鏡頭，這些誇張又搞笑的拍照姿勢惹得現場粉絲一陣尖叫，接著張度妍完全不苟言笑的走出舞台。

事實上，張度妍在出席其他紅毯上也曾擺過各種誇張的姿勢，非常有自己的風格。被問到「擺這些姿勢是否意味著將成為大明星？」張度妍回答：「我會努力這樣做。」

張度妍擁有名模般的好身材，在其他紅毯上也曾擺出各種出奇的姿勢搶版面。（翻攝自ohmy star）

（影片擷取自Instagram，如遭移除請見諒。）