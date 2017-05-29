美女主播癌症已轉移下巴 「有時無法說話」

小林麻央出院回家繼續抗癌。（翻攝自小林麻央官方部落格）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前日本美女主播小林麻央2014年確診罹患乳癌，老公「歌舞伎王子」市川海老藏不離不棄照顧，今日小林麻央在部落格發文，字字催淚。

今天小林麻央在官方部落格發文表示自己已經出院回家休養，並且覺得家人的支持是她最大的力量。抗癌過程艱辛，但夫妻倆仍抱著樂觀態度面對，雖然近日又傳出癌細胞已轉移到下巴，從發文來看，小林麻央仍勇敢抗癌。

老公市川海老藏昨出席新戲記者會，被問到老婆病情時，面露凝重表情說「她正在戰鬥，包括下巴等問題…」病情似乎比外界所想的嚴重。小林麻央同為主播的姐姐小林麻耶日前提到妹妹的病情時也數度哽咽，表示病況不穩定，「有時候能交談，有時就沒法說話」，讓在場所有人相當心疼。

小林麻央老公，也是歌舞伎演員的市川海老藏一直細心照顧妻子。（翻攝自小林麻央官方部落格）

小林麻央在部落格除了宣布自己出院回家休養的消息之外，，也感謝大家為她祈禱。她說：「回到一個月沒回來的家，覺得充滿了香氣，也喝了人蔘果汁慶賀自己出院。」對於病情並未多談的小林麻央，只說「沒有什麼比家人的支持更好的了」，她也坦承 在出院之前很擔心自己會造成家人的負擔，所以離出院日子越進心裡越覺得不安。

不過，家果然是全世界最好的地方。小林麻央表示家人為她付出的一切，她都會點滴記在心頭，而她最想做的就是想「趕緊看見孩子們」。