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神之一手 周董夫婦秀「墨鏡放閃之術」

2017/05/29 17:57

粉絲在昆凌的墨鏡反射中看見周杰倫的手。（翻攝自Hannahqfans IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「周董」周杰倫疼妻子出名，老婆昆凌雖然挺著七個月的大肚子，兩人還是不忘忙裡偷閒約會。雖然周董低調不入鏡，昆凌的墨鏡還是洩漏秘密。

昆凌今天貼出自己開心享用美食的照片，不過，眼尖的網友卻發現昆凌的墨鏡當中反射出玄機。原來周董的身影竟然透過墨鏡跑出來，難得曬恩愛的畫面讓網友大呼閃瞎啦！

照片中的昆凌身穿紅白色滾邊的黑色無袖背心，手上還戴著名貴的香奈兒J12腕錶，鏡頭前手臂纖細如少女，讓人不敢相信她是即將臨盆的孕婦，昆凌也在發文中寫下：「Lovely sunny day」，顯見心情相當放鬆。

不過，大家最認真看的竟然是昆凌墨鏡當中反射出的身影，發現亮點後網友紛紛驚呼：「看到了杰倫的手」、「倫倫拍照技術好」、「眼鏡裡看到拍照的杰倫」，還有粉絲特地朝聖，自己也要親眼被閃一下才開心。

心情相當放鬆的昆凌也大玩P圖遊戲，她說：「變臉好好玩。變老、變男生，兒子以後會長這樣嗎？」P出來的男子的確很帥，讓大家稱讚：「厲害了，我的嫂。」

昆凌大玩變臉遊戲，直呼好玩。（翻攝自Hannahqfans IG）

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