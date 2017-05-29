人生最強勝利組 賭王之子自下標題戰記者

賭王四房一家開心搓麻將，亮點連連。（圖片翻攝自何猷君Instagram）

〔記者馮亦寧／台北報導〕賭王何鴻燊四房兒子何猷君先前雖然在機場落難，還在機場睡了一夜，不過他今天卻在Instagram上貼了一張照，讓所有人笑翻。

何猷君是賭王四太梁安琪兒子，今年僅21歲，卻是麻省理工金融碩士，堪稱「地表最強人生勝利組」。先前的機場落難記，讓他因「貼心」在中國一夕爆紅，瞬間打敗中國首富王健林兒子王思聰，站上男神寶座，並奪下「國民老公」稱號。

何超盈在家打麻將穿得火辣，其實平日就很性感。（圖片翻攝自何超盈Instagram）

何猷君不但是標準的高富帥，在家也很孝順。今天他在Instagram貼出照片，是他跟姐姐何超盈、妹妹何超欣等人陪著四太梁安琪一起打麻將，有人戲稱這是正牌的「三娘教子」。

姐姐何超盈打牌不忘性感，穿得超火辣，露出運動內衣配著緊身褲，成為全照焦點。梁安琪則穿著浴袍，看起來相當居家。身為麻省理工學院最年輕金融碩士的何猷君還在Instagram上留言，幫記者們下好標題，分別為：

a）爆索超盈身材火辣運動裝打麻將

b）超欣女大十八變，化身混血版鍾嘉欣

c）孝順猷君全年穿同一件球衣陪母親打牌

d）何太教打牌：跟着我左手右手一大堆籌碼

還喊話：「香港媒體朋友們，我標題都幫你們想好了。」要大家投票選出自己最喜歡的來用。網友見到照片紛紛留言：「該不是要改行做記者？」、「標題可能是猷君轉行當記者」。不過更多人都大讚妹妹何超欣女大十八變，真的有混血版鍾嘉欣的感覺，更細心的人還發現何超欣牌桌下竟然用腳趾夾住桌子，哈哈大笑。