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麻吉大哥搞XX 規格媲美三金

2017/05/29 16:21

EXID團員比出配俏皮的17手勢。（《17直播》提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「麻吉大哥」黃立成看準直播平台人氣，率領《17直播》野心勃勃打造台灣第四金，除了金曲、金鐘、金馬之外，他也想讓「金羽獎」金嚇嚇。

兩大平台創辦人黃立成、陶晶瑩首度同台合作。（《17直播》提供）

第一屆金羽獎用三金高規格舉辦，主持人邀來綜藝天后陶晶瑩，還遠道從南韓找到人氣女團EXID和Crayon Pop當嘉賓，這也是Crayon Pop的最後合體演出。EXID在典禮上表演了新歌《Night Rather Than Day》炒熱氣氛，再掀上招牌的《Up & Down》用性感加分。

同為主持人的納豆還很俏皮地教EXID用台語說：「怎麼那麼好吃，可以不付錢嗎？」超愛台灣夜市的EXID都覺得很實用，現場來賓也覺得萌度爆表。汽缸舞始祖Crayon Pop除了表演成名曲《Bar Bar Bar》和《Doo Doom Chit》之外，四位成員也唱了麻吉大哥成名曲《麻吉》。讓麻吉大哥「很爽」。

黃立成表示，金羽獎也創下《17直播》有史以來的最高紀錄。（《17直播》提供）

第一屆金羽獎已經順利落幕，不過麻吉大哥回想起來還是覺得很秋。因為整場典禮觀看人次突破170萬，跨平台部分也達到觀看人次500萬高標，同時在線人數最高也達到100萬人，創下《17直播》有史以來最高紀錄。

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