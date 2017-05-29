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首頁 > 婉君推

星光幫女歌手等10年才發片 眼窩骨驚爆被踹凹

2017/05/29 15:38

李宣榕出道十年終於要發行首張個人同名EP。（寶麗來）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕曾和林宥嘉、楊宗緯等人同屬「星光一班」的李宣榕，出道十年終於要推出首張個人同名EP《李宣榕Sharon Lee》，她近期幾乎都往戲劇、主持發展，更透露某次上節目不小心被特技老師踢到左臉，當場鼻子濺血，連眼睛都浮出血絲、左眼窩骨頭凹陷，只好注入矽膠固定；甚至還因排練音樂劇太過辛勞，膝蓋的十字韌帶斷裂、半月軟骨受損，差點要定期打玻尿酸治療，幸好最後靠復健慢慢痊癒，讓她忍不住苦笑稱自己：「我乾脆承認我有做醫美算了。」

李宣榕出道十年終於要發行首張個人同名EP。（寶麗來）

李宣榕在比賽結束後，決定繼續完成學業，因而錯失簽入唱片公司的機會，從此在歌壇幾乎消失，她回憶那段日子商演有一檔沒一檔的接，還兼差跑去餐廳打工賺生活費，但又覺得不適應工作內容。不過她之後在某次上節目通告時，認識了陳亞蘭，安排她出演陳亞蘭執導的首部歌仔戲偶像劇女主角，雖然她一度擔心自己是個不會講台語的戲劇新人，但陳亞蘭只問她：「能吃苦嗎？」更一句一句慢慢教她背台詞，自此開創事業第二春，還跨足主持界，更曾獲金鐘獎「兒童少年節目主持人獎」肯定。

但李宣榕始終沒放棄歌唱夢，加入陳亞蘭所屬經紀公司後，終於盼得發片機會，一圓十年來的夢想。

李宣榕出道十年終於要發行首張個人同名EP。（寶麗來）

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