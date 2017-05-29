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經紀人從背後環抱 女團粉絲怒：她還未成年

2017/05/29 16:10

女團「PRISTIN」許多成員，都參加過人氣節目《Produce 101》。（翻攝自PRISTIN臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團「PRISTIN 」今年3月才正式出道，其中有7名成員參加過選秀節目《Produce 101》，成員娜榮和潔瓊更獲選加入限定女團「I.O.I」，受到許多粉絲喜愛。近日，PRISTIN」舉辦簽名會時，被粉絲目擊男經紀人，從背後環抱成員施妍，幫她為上毯子，過度的肢體接觸引起大批粉絲不滿。

男經紀人從背後幫施妍（右）圍上毯子，過度親密行為引起粉絲不滿。（翻攝自Insight）

近日有粉絲在簽名會上拍到，男經紀人對成員從背後圍毯子的照片，上傳網路後引起網友熱議。照片中，施妍身穿短裙正準備坐下，而男經紀人正好從背後抱住施妍的腰，為她圍上毯子防止走光，但過度的肢體接觸引起粉絲不滿，質疑當時旁邊也有女經紀人可以幫忙，加上施妍今年才剛滿17歲還是未成年，讓粉絲忍不住怒批，「這樣的舉動根本就是鹹豬手」、「骯髒的傢伙」、「她還未成年這樣太過分了」。

女團「PRISTIN」的男經紀人，屢次做出肢體接觸，引發大批粉絲不滿。（翻攝自Insight）

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