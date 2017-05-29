揭密！皇后樂團傳奇主唱愛滋亡 死前腳幾乎腐爛光

「皇后樂團」傳奇主唱佛萊迪墨裘瑞當年死於愛滋，同團吉他手布萊恩梅最近揭露了他生前其實一直飽受極度痛苦的病痛折磨。（翻攝自musicmusingsandsuch@WordPress）

〔記者陳昱均／綜合報導〕成立於1970年的英國知名搖滾樂團「皇后樂團」（Queen），即使成軍至今已經過了近50年，但在樂壇仍留下深遠影響。其中，以華麗風格和跨四個八度的嗓音聞名，更素有「搖滾史上最偉大的藝人之一」稱號的傳奇主唱佛萊迪墨裘瑞（Freddie Mercury），於1991年11月24日公開宣布自己罹患了愛滋後，隔天竟然就因愛滋引發的支氣管肺炎不幸去世，享年45歲，令樂迷悲痛不已。而在他過世26年後，現年69歲的樂團吉他手布萊恩梅（Brian May）最近就揭露佛萊迪墨裘瑞死前其實一直飽受極度痛苦的病痛折磨，引發熱議。

佛萊迪墨裘瑞（左）當年與吉他手布萊恩梅（右）一起在台上演出的英姿。（翻攝自Queen Photos@WordPress）

布萊恩梅最近接受《Sunday Times Magazine》訪問時，透露佛萊迪墨裘瑞在離世前的狀況就已經非常差，但仍不願讓外界知曉，布萊恩梅說道：「最大的問題其實是他的腳，因為非常悲劇的是，他的其中一隻腳已經幾乎要腐爛光、只剩一點點了。」他表示，自己會知道，其實是某次大家一起吃晚餐時，佛萊迪墨裘瑞就向他們展示了自己腳慘不忍睹的狀況，說：「噢，布萊恩，我很抱歉要讓你看這麼令人反胃的東西」，他當時只心痛回答：「不，佛萊迪，我沒有反胃，除了知道你得忍受這麼慘烈的痛苦之外。」

佛萊迪墨裘瑞因感染愛滋，後期身體狀況差到不行，一隻腳還甚至幾乎腐爛光。（翻攝自aktualne.atlas.sk）

而雖然當時佛萊迪墨裘瑞因愛滋併發症的關係，健康狀況已經很差，不過他依然寧可自己默默忍受，而不願對外公開，布萊恩梅就說：「當然我們都早就知道他罹患了愛滋，但一直不願承認這件事，他當時也說：『你們大概都知道我罹患了這東西，而我也不願多談，我不希望我們的生活因此起了變化，但狀況就是這樣。』」對於佛萊迪墨裘瑞之死，最讓布萊恩梅痛心的，除了他得忍受身體的病痛之外，還有就是在他因愛滋離世僅僅數月後，就已經出現了能夠阻斷愛滋病毒複製步驟、免詭譎多變的愛滋病毒產生抗藥性的「雞尾酒療法」，但好友仍無緣能體驗到這個人類大福音就逝世，令他難過直呼：「他就只差那麼幾個月了，如果他再多活久一點點，我保證現在他人仍會在我們身旁。」

佛萊迪墨裘瑞於1991年11月24日對外公開宣布自己罹患了愛滋後，隔天就因愛滋引發的支氣管肺炎不幸去世，享年45歲。（翻攝自鏡報）