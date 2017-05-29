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提離婚還繼續生第3胎 梅根福克斯維繫夫妻感情的秘密是...！

2017/05/29 13:58

梅根福克斯（右）與老公布萊恩奧斯汀格林（左）在2015年一度提出離婚，不過2人後來又因懷了第3胎而重修舊好。（美聯社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕因演出電影《變形金剛》爆紅、有「百大性感美女」封號的31歲美國女星梅根福克斯（Megan Fox），2010年大她12歲的男星布萊恩奧斯汀格林（Brian Austin Green）步入禮堂結為夫妻，但2人在結婚5年後，於2015年8月以「無法化解的歧異」為由，向洛杉磯高等法院提出離婚申請，處於分居狀態；只不過，在離婚的過程中，梅根福克斯又在去年懷上2人的第3胎，夫妻倆不只離婚計劃被這個孩子打亂，甚至還決定重修舊好，決定繼續維持婚姻來養育3個兒子，這樣的轉變都令外界大感驚訝，對2人從決定離婚又能再次恩愛和好的夫妻相處之道感到相當好奇。

梅根福克斯在去年8月順利誕下2人的第3個孩子喬尼。（翻攝自梅根福克斯Instagram）

梅根福克斯與布萊恩奧斯汀格林自相識、相戀、結婚、離婚，再到復合，已經在一起整整13年，被問到2人之間的相處有沒有什麼秘訣，才能一直走到現在，布萊恩奧斯汀格林先前就坦率向《PEOPLE》表示：「我其實不知道秘訣是什麼耶，但反正堅持到底就是了，像是吵架、和好，以及信任對方。」他也透露，自己與梅根福克斯確實常常意見不合，也會因此起爭執，但從來都不曾覺得與她已經徹底背道而馳，嘴甜說：「我不想去她不在的地方，你懂嗎？所以我們就一直堅持下去了。」而梅根福克斯對此也深有同感，她過去在2014年受訪時，就曾吐露：「布萊恩跟我做過所有能毀掉我們關係的事，但也還是深愛著彼此」，表示很難想像2人真的有一天會因為無法與對方繼續走下去而分開，怪不得還能繼續幸福走下去，甚至生下第3胎。

2人在成為伴侶的這13年來，其實也常常發生爭執，但都還是愛著對方、想跟對方一起繼續走下去。（路透社）

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