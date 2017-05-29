李毓芬情勾王柏傑 自彈自唱秘遊花東

王柏傑（左）與李毓芬（右）搭擋演出電影《絕世情歌》。（MM2滿滿額娛樂提供）



〔記者吳琬婷／台北報導〕李毓芬主演的電影《最完美的女孩》才剛下檔，又接下新片邀約，這次她將與王柏傑搭擋，兩人都首度在大銀幕上挑戰自彈自唱，並以台灣東海岸的美麗景色為背景甜蜜談情。該片已於近日在花蓮開拍，並由新銳導演王國燊執導，預計於2018年上映。

王柏傑片中飾演懷抱音樂夢卻始終不得志的男歌手「文凱」，挑戰自彈自唱、戲分吃重，他透露，剛接到劇本時就興致勃勃，但要彈吉他和唱歌，對他來說可是極大考驗，因此在開拍前接受了音樂老師的魔鬼訓練。至於被問到開拍前的訓練是否見效，王柏傑則賣關子，請大家屆時進戲院洗耳恭聽一番。

王柏傑（左）與李毓芬（右）搭擋演出電影《絕世情歌》。（MM2滿滿額娛樂提供）



李毓芬在片中則飾演對人生充滿正面態度的旅人「菲」，她表示：「這次除了在電影中要唱歌外，還要一邊演奏烏克麗麗，難度比起單純唱歌還要來得更高。」但也希望透過這部電影傳達給觀眾正向能量。

《絕世情歌》描述懷抱歌手夢卻始終不得志的文凱（王柏傑飾），帶著一位小女孩展開了尋父之旅，路上遇到同樣正在旅行的菲（李毓芬飾），3人在旅途中彼此相互激勵，也試著從中找尋各自的夢想。電影取景台灣東部眾多著名景點，已於日前開拍，預計將在6月中殺青，2018年上半年上映。

電影《絕世情歌》開鏡儀式，左起監製陳其遠、導演王國燊、攝影周以文、演員李毓芬、王柏傑。（MM2滿滿額娛樂提供）