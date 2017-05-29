限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

李毓芬情勾王柏傑 自彈自唱秘遊花東

2017/05/29 13:22

王柏傑（左）與李毓芬（右）搭擋演出電影《絕世情歌》。（MM2滿滿額娛樂提供）

〔記者吳琬婷／台北報導〕李毓芬主演的電影《最完美的女孩》才剛下檔，又接下新片邀約，這次她將與王柏傑搭擋，兩人都首度在大銀幕上挑戰自彈自唱，並以台灣東海岸的美麗景色為背景甜蜜談情。該片已於近日在花蓮開拍，並由新銳導演王國燊執導，預計於2018年上映。

王柏傑片中飾演懷抱音樂夢卻始終不得志的男歌手「文凱」，挑戰自彈自唱、戲分吃重，他透露，剛接到劇本時就興致勃勃，但要彈吉他和唱歌，對他來說可是極大考驗，因此在開拍前接受了音樂老師的魔鬼訓練。至於被問到開拍前的訓練是否見效，王柏傑則賣關子，請大家屆時進戲院洗耳恭聽一番。

王柏傑（左）與李毓芬（右）搭擋演出電影《絕世情歌》。（MM2滿滿額娛樂提供）

李毓芬在片中則飾演對人生充滿正面態度的旅人「菲」，她表示：「這次除了在電影中要唱歌外，還要一邊演奏烏克麗麗，難度比起單純唱歌還要來得更高。」但也希望透過這部電影傳達給觀眾正向能量。

《絕世情歌》描述懷抱歌手夢卻始終不得志的文凱（王柏傑飾），帶著一位小女孩展開了尋父之旅，路上遇到同樣正在旅行的菲（李毓芬飾），3人在旅途中彼此相互激勵，也試著從中找尋各自的夢想。電影取景台灣東部眾多著名景點，已於日前開拍，預計將在6月中殺青，2018年上半年上映。

電影《絕世情歌》開鏡儀式，左起監製陳其遠、導演王國燊、攝影周以文、演員李毓芬、王柏傑。（MM2滿滿額娛樂提供）

推薦新聞
（更新）謝金燕終於現身「女兒七」 接棒招魂豬哥亮 （更新）謝金燕終於現身「女兒七」 接棒招魂豬哥亮
2017/05/29 11:53
鄭欣宜窮到僅剩104元 鄭少秋：為什麼不來找我？ 鄭欣宜窮到僅剩104元 鄭少秋：為什麼不來找我？
2017/05/29 07:57
英國「不醉不歸」 周玉蔻關鍵2字吐離婚心境 英國「不醉不歸」 周玉蔻關鍵2字吐離婚心境
2017/05/29 07:48
娛樂圈4丑退散 「 怪咖」現象泡沫化 娛樂圈4丑退散 「 怪咖」現象泡沫化
2017/05/29 07:08
（影音）女偶像短裙職棒開球 露底褲全場歡呼 （影音）女偶像短裙職棒開球 露底褲全場歡呼
2017/05/29 08:20
父女世紀同台！鄭少秋慚愧幫不到鄭欣宜 父女世紀同台！鄭少秋慚愧幫不到鄭欣宜
2017/05/29 07:41
（專訪）豬哥亮「簽支票像簽衛生紙」 一生貴人嘆「賭害到他」 （專訪）豬哥亮「簽支票像簽衛生紙」 一生貴人嘆「賭害到他」
2017/05/29 07:19
三立記者度嚴重車禍難關 臉書16字報平安 三立記者度嚴重車禍難關 臉書16字報平安
2017/05/29 07:07
范冰冰坎城閉幕透視裝 美尻快被看光 范冰冰坎城閉幕透視裝 美尻快被看光
2017/05/29 10:54
G奶女優8萬賭馬贏160萬 免拍AV了 G奶女優8萬賭馬贏160萬 免拍AV了
2017/05/29 09:01
台灣最正高校妹攏在這！15歲馬術少女稱霸「制服之星」 台灣最正高校妹攏在這！15歲馬術少女稱霸「制服之星」
2017/05/29 13:38
妮可基嫚坎城奪獎 威爾史密斯代領狂糗她 妮可基嫚坎城奪獎 威爾史密斯代領狂糗她
2017/05/29 09:41
金曲歌后淚崩 憶兒時家窮撿水溝口香糖吃 金曲歌后淚崩 憶兒時家窮撿水溝口香糖吃
2017/05/29 09:07
林志玲助攻吃得開 小S有望當億姊 林志玲助攻吃得開 小S有望當億姊
2017/05/29 06:00
坎城新影后談性別歧視 自爆在美片酬比男二還低！ 坎城新影后談性別歧視 自爆在美片酬比男二還低！
2017/05/29 09:16
《夜魔俠》女星發現表妹死在家中 「你不知道自己哪時會走」 《夜魔俠》女星發現表妹死在家中 「你不知道自己哪時會走」
2017/05/29 07:44
邵雨薇爆曾不爽吳慷仁 嗆「你是影帝然後呢」 邵雨薇爆曾不爽吳慷仁 嗆「你是影帝然後呢」
2017/05/29 13:07
最佳影片我不愛！威爾史密斯搞笑評審「爛到爆」 最佳影片我不愛！威爾史密斯搞笑評審「爛到爆」
2017/05/29 10:32
黛安克魯格坎城封后 喊話恐攻受害者「你們不孤單」 黛安克魯格坎城封后 喊話恐攻受害者「你們不孤單」
2017/05/29 08:08
謝和弦戰完網軍開新戰場 嗆反同「最先被淘汰」 謝和弦戰完網軍開新戰場 嗆反同「最先被淘汰」
2017/05/29 12:24
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.