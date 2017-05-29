邵雨薇爆曾不爽吳慷仁 嗆「你是影帝然後呢」

吳慷仁、邵雨薇、劉書宏等人昨晚參加《極品絕配》殺青酒。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕三立、東森週五華劇《極品絕配》昨（28日）舉辦殺青酒，包括吳慷仁、邵雨薇、吳思賢、劉書宏等所有演員均出席。不過在現場，邵雨薇竟語出驚人表示：「他（吳慷仁）不喜歡我也正是我討厭他的時間」，透露當兩人意見相左時，因吳慷仁比較強勢，心裡都會忍不住罵：「對！你是影帝，然後呢？」

吳慷仁、邵雨薇、劉書宏等人昨晚參加《極品絕配》殺青酒。（三立提供）

邵雨薇解釋，當時自己也有自己的想法，加上好勝心強，慢慢磨合反而越來越有默契，她說：「我有段期間超級崩潰，因為吳慷仁節奏很快，一直擔心無法跟上他，所以其實最氣的是自己。」她笑當初自己太無知，還立刻對吳慷仁補上一句：「sorry，我最愛的還是你啦！」

吳慷仁則是一直強調自己最對不起邵雨薇與劉書宏，認為邵雨薇是很認真的演員、自我要求很高，因為拍戲時對他們要求別嚴格，每每希望他們要能隨機應變，就是希望能激出不一樣的火花，也大讚劉書宏表現很棒，每場戲都能有高能量的演出。

吳慷仁、邵雨薇、劉書宏等人昨晚參加《極品絕配》殺青酒。（三立提供）

吳思賢剛完成個人演唱會，他表示在後期拍攝期間，要準備演唱會又要拍戲特別辛苦，5月都沒休息到，還佔用大家許多時間，他調皮說：「我也不是故意要開演唱會的，但約簽了，付不起賠償金。」

吳慷仁、邵雨薇、劉書宏等人昨晚參加《極品絕配》殺青酒。（三立提供）