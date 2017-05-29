謝和弦身上刺台灣 再讓中國網軍崩潰

謝和弦（左）最近去芬蘭參加創作營，老婆也愛相隨。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕謝和弦連續幾天發表愛台灣的言論，讓中國網軍玻璃心碎滿地，沒想到這次一張照片，更讓中國網友崩潰。

謝和弦談到：「我真的沒有很愛台灣，我只是把它刺在身上」，粉絲看到他在身上刺青台灣地圖直呼酷，但中國網軍崩潰問他：「你鬧夠了沒？」還用各種言論酸他。

謝和弦身上刺青台灣地圖。（翻攝自Instagram）

但今天清晨，謝和弦選在「5:20」（諧音：我愛你）時刻再度發文：「無法接受別人愛自己國家的人，跟那些無法接受同性戀相愛的人，一樣令人翻白眼，如果全人類進化，那些人一定會先被淘汰，因為他們心中根本沒有愛，想得到幸福請下輩子投胎，對了，我是來自台灣的8+9，1對13E，歡迎互相理解，不歡迎戰。」