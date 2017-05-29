限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

謝和弦身上刺台灣 再讓中國網軍崩潰

2017/05/29 11:52

謝和弦（左）最近去芬蘭參加創作營，老婆也愛相隨。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕謝和弦連續幾天發表愛台灣的言論，讓中國網軍玻璃心碎滿地，沒想到這次一張照片，更讓中國網友崩潰。

謝和弦談到：「我真的沒有很愛台灣，我只是把它刺在身上」，粉絲看到他在身上刺青台灣地圖直呼酷，但中國網軍崩潰問他：「你鬧夠了沒？」還用各種言論酸他。

謝和弦身上刺青台灣地圖。（翻攝自Instagram）

但今天清晨，謝和弦選在「5:20」（諧音：我愛你）時刻再度發文：「無法接受別人愛自己國家的人，跟那些無法接受同性戀相愛的人，一樣令人翻白眼，如果全人類進化，那些人一定會先被淘汰，因為他們心中根本沒有愛，想得到幸福請下輩子投胎，對了，我是來自台灣的8+9，1對13E，歡迎互相理解，不歡迎戰。」

相關新聞

推薦新聞
威廉凱特管家請辭 年薪140萬也留不住 威廉凱特管家請辭 年薪140萬也留不住
2017/05/29 06:48
鄭欣宜窮到僅剩104元 鄭少秋：為什麼不來找我？ 鄭欣宜窮到僅剩104元 鄭少秋：為什麼不來找我？
2017/05/29 07:57
英國「不醉不歸」 周玉蔻關鍵2字吐離婚心境 英國「不醉不歸」 周玉蔻關鍵2字吐離婚心境
2017/05/29 07:48
娛樂圈4丑退散 「 怪咖」現象泡沫化 娛樂圈4丑退散 「 怪咖」現象泡沫化
2017/05/29 07:08
台灣魔術師驚艷美國達人秀 遭同行指控抄襲 台灣魔術師驚艷美國達人秀 遭同行指控抄襲
2017/05/29 06:34
（影音）女偶像短裙職棒開球 露底褲全場歡呼 （影音）女偶像短裙職棒開球 露底褲全場歡呼
2017/05/29 08:20
（專訪）豬哥亮「簽支票像簽衛生紙」 一生貴人嘆「賭害到他」 （專訪）豬哥亮「簽支票像簽衛生紙」 一生貴人嘆「賭害到他」
2017/05/29 07:19
三立記者度嚴重車禍難關 臉書16字報平安 三立記者度嚴重車禍難關 臉書16字報平安
2017/05/29 07:07
范冰冰坎城閉幕透視裝 美尻快被看光 范冰冰坎城閉幕透視裝 美尻快被看光
2017/05/29 10:54
G奶女優8萬賭馬贏160萬 免拍AV了 G奶女優8萬賭馬贏160萬 免拍AV了
2017/05/29 09:01
張琪吞棄養悲苦 發心為弱勢兒義演 張琪吞棄養悲苦 發心為弱勢兒義演
2017/05/29 07:08
《夜魔俠》女星發現表妹死在家中 「你不知道自己哪時會走」 《夜魔俠》女星發現表妹死在家中 「你不知道自己哪時會走」
2017/05/29 07:44
林志玲助攻吃得開 小S有望當億姊 林志玲助攻吃得開 小S有望當億姊
2017/05/29 06:00
謝和弦身上刺台灣 再讓中國網軍崩潰 謝和弦身上刺台灣 再讓中國網軍崩潰
2017/05/29 11:52
女星開唱驚呼「毛骨悚然」暗諷大老 女星開唱驚呼「毛骨悚然」暗諷大老
2017/05/29 06:00
如何創造奇蹟？ 劉謙：魔術是在觀眾心裡 如何創造奇蹟？ 劉謙：魔術是在觀眾心裡
2017/05/29 09:46
林家棟殘忍性侵 衛詩雅後遺症大 林家棟殘忍性侵 衛詩雅後遺症大
2017/05/29 06:00
黛安克魯格坎城封后 喊話恐攻受害者「你們不孤單」 黛安克魯格坎城封后 喊話恐攻受害者「你們不孤單」
2017/05/29 08:08
驚！綠衣金剛戰士成槍手暗殺對象 兇嫌竟自稱是「制裁者」 驚！綠衣金剛戰士成槍手暗殺對象 兇嫌竟自稱是「制裁者」
2017/05/29 10:19
隨兒女南韓追星 大叔主播不害臊狂被打槍 隨兒女南韓追星 大叔主播不害臊狂被打槍
2017/05/29 11:33
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.