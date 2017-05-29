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（贈票）《我的觸男日記》小清新 畫面唯美大好評

2017/05/29 12:01

《自由娛樂頻道》將送出《我的觸男日記》電影交換券給大家。（原創娛樂提供）

〔記者陳昱均／台北報導〕由柏林影展新銳導演雅各阿爾瓦執導、《拆彈少年》男主角路易霍夫曼演出的同志青春片《我的觸男日記》，故事改編自德國知名青少年文學家安德里亞斯史坦哈弗（Andreas Steinhöfel）的小說《Die Mitte der Welt》，描述高中男生菲爾的青澀初戀，探討青春期的友誼與愛，電影的清新風格與唯美畫面在影展大受好評。

《我的觸男日記》一片核心，在初戀的各種酸甜滋味上。（原創娛樂提供）

導演回憶他的初戀是一種既甜蜜又酸澀的感覺，像夏天也像冬天，充滿著慾望與脆弱，因此他將本片核心放在「初戀」上，希望透過電影再現初戀種種深刻的感覺。片中最讓影評印象深刻的，是2位男主角在電影中奔放不做作的情誼，從互有好感、產生情愫、到肢體接觸，導演沒有讓主角掙扎於出櫃或該不該發生性關係，而是讓主角「自然勇敢的追愛」，觀眾得以感受2位主角間可愛又溫柔的愛情。

這次《自由娛樂頻道》將送出《我的觸男日記》電影交換券給大家（1人2張），詳情請見《自由娛樂頻道粉絲團》置頂貼文。如此好康的活動，千萬不要錯過了。

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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