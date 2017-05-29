前妻米蘭達嫁千億新歡 奧蘭多布隆喊話「需要老婆」

超模米蘭達蔻兒（右）昨天幸福嫁給「Snapchat」執行長伊凡史匹格，而前夫奧蘭多布隆（左）目前仍在單身中。（合成圖，法新社、路透社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕身為前「維密天使」的34歲澳洲超模米蘭達蔻兒，自去年7月與擁有千億身價的「Snapchat」執行長伊凡史匹格訂婚後，終於在昨天（28日）喜結連理，在男方的洛杉磯豪宅中舉辦一場奢華典雅的小型私人婚宴，風光晉升千億太座。不過，米蘭達的前夫奧蘭多布隆，感情就不像她的那樣順遂了，雖然之後曾與美國歌姬凱蒂佩芮甜蜜交往，但在一同出席本屆奧斯卡獎後就閃電宣告分手，結束1年多的閃愛閃離戀情，至今也還是單身狀態，讓略感寂寞的奧蘭多布隆忍不住大呼：「我需要一個老婆！」

米蘭達蔻兒（右）與伊凡史匹格（左）這在昨天幸福完婚。（美聯社）

奧蘭多布隆最近忙著宣傳新片《加勒比海盜 神鬼奇航：死無對證》，日前在接受《Extra》記者A·J·卡洛威（A.J. Calloway）訪問時，看到他西裝外套上別了一個精緻的玫瑰胸針，對其讚不絕口，而A·J·卡洛威也驕傲向奧蘭多表示妻子送給自己的禮物，讓奧蘭多羨慕表示：「看吧？我需要一個老婆，你可以幫我找到一個老婆嗎？我希望她是我所在找尋的那個人，一個會像你妻子一樣送我胸針的人。」

奧蘭多布隆羨慕記者的妻子送他一個別緻的胸針，直呼自己也想要一個老婆。（美聯社）

而雖然前妻米蘭達已經提前自己一步找到了新的幸福，不過2人仍維持十分友好的關係，也時常被目擊一起帶著6歲大的兒子弗林出遊，提起兒子，奧蘭多馬上就換上一副慈愛面孔，說道：「我喜歡他無時無刻都陪伴在我身邊的感覺，雖然每天都會跟他FaceTime，但只要他不在，我就會有些焦慮不安。」而弗林也因老爸演出了海盜片而愛上海盜，雖然他因為「想當老爸而非片中角色」不太願意讓兒子看《神鬼奇航》系列電影，但在兒子第一天上學時，這依然派上了用場，奧蘭多對兒子說：「我們準備看海盜電影囉！」弗林就乖乖坐下了，看來是相當有用的一招。

奧蘭多布隆（左）與米蘭達蔻兒（右）雖然已經離婚，不過仍為了兒子弗林保持友好和平關係。（翻攝自Pinterest）