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最佳影片我不愛！威爾史密斯搞笑評審「爛到爆」

2017/05/29 10:32

威爾史密斯代替妮可基嫚領獎，假哭逗樂全場。（路透）

〔記者賀靜賢／台北報導〕第70屆坎城影展結果揭曉，擔任評審之一的好萊塢影星威爾史密斯，對於評審結果公開表態並未符合其個人喜愛，雖然這是多數決的民主常態，但他還是幽默的說：「sometimes democracy sucks！」他擅搞笑，還代替妮可基嫚領取70週年特別紀念獎，並且假哭逗樂全場！

威爾史密斯喜歡的是《朱比特的月亮》（Jupiter’s Moon），故事奇幻有趣，描述一位非法入境的難民阿利安，在邊境遭警方追緝，意外遭到子彈射中卻沒有死亡，經醫生史登（梅拉布尼尼茲Merab Ninidze）的治療下，竟發現這位難民擁有騰空漂浮的超能力。為了避免被發現，醫生史登於是帶著男主角松波雅格（Zsombor Jéger）一路逃離警方的追捕，但他想利用松波雅格的超能力來獲利的野心，卻也逐漸顯露...。

電影一開場就是驚險刺激的動作場面，被英國媒體《視與聽》（Sight And Sound）拿來與《搶救雷恩大兵》相比，權威影評CineVue更讚賞：「將政治題材融入娛樂性極高的的野心之作。」匈牙利導演柯諾穆恩德秋（Kornél Mundruczó）再度展現其驚人的場面調度能力，不但讓鏡頭隨著男主角飛天遁地，更有一場發生在布達佩斯大飯店中的精彩動作戲。

這是穆恩德秋繼前作《忠犬追殺令》拿下坎城影展「一種注目」大獎後，第三度闖進坎城影展主競賽單元，更是本屆唯一直接探討難民題材的作品。

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