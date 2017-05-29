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驚！綠衣金剛戰士成槍手暗殺對象 兇嫌竟自稱是「制裁者」

2017/05/29 10:19

「綠衣金剛戰士」傑森大衛法蘭克驚傳在漫展活動上成為了槍手準備暗殺的目標，嚇壞眾人。（翻攝自Saban Entertainment）

〔記者陳昱均／綜合報導〕相隔21年後，當年紅遍大街小巷、是不少六七年級生兒時回憶的《金剛戰士》影集，在今年被翻拍成新電影重返大銀幕，其中在原版影集中飾演「綠衣戰士」的傑森大衛法蘭克（Jason David Frank）及「粉紅戰士」女星艾咪喬強生（Amy Jo Johnson）2人更客串演出這部電影，當年的5名金剛戰士演員也在首映式紅毯上再次齊聚一堂，勾起不少鐵粉的回憶。然而，最近竟傳出有槍手預謀要在漫展活動上刺殺「綠衣戰士」傑森大衛法蘭克，當地警方對此完全不敢輕忽，除了加派警力來保護他的人身安全外，也真的在現場逮捕一名身上帶著不少凶器的嫌犯，讓最後平安無事的傑森大衛法蘭克感激不已。

傑森大衛法蘭克（右二）在3月時才與當年的其他數名金剛戰士演員合體現身新版《金剛戰士》首映紅毯。（法新社）

「鳳凰城漫展」（Phoenix Comicon）於本月25至28日在亞利桑那州的鳳凰城會議中心盛大舉行，其中43歲的前「綠衣戰士」傑森大衛法蘭克也是本次受邀嘉賓之一，但卻傳出有槍手計劃要在現場刺殺他，消息傳出後一度引發恐慌。所幸後來會場有加強安檢，嚴格管制參與者不得攜帶任何COSPLAY假武器道具進入會場，而後來當地警方也在25日逮捕了身上配有3把手槍、一把散彈獵槍、數把刀子、飛鏢、胡椒噴霧等凶器的31歲男子馬修史特令（Matthew Sterling），被逮時他衣服底下還穿著防彈背心，手機日曆也備註好25日當天要「殺掉JDF（傑森大衛法蘭克）」，當場人贓俱獲，但從他齊全的配備看來，也很讓人慶幸在他犯案前警方就已經先逮住他，沒有造成任何傷亡。

漫展活動現場禁止參與者攜帶任何假武器道具進入會場，並加強安檢來確保所有人的安全。（翻攝自傑森大衛法蘭克臉書）慶幸的是，最後傑森大衛法蘭克不僅平安無事，還與粉絲們共度相當美好開心的時光。（翻攝自傑森大衛法蘭克臉書）

根據《Phoenix New Times》報導，該名兇嫌除了計劃要刺殺傑森大衛法蘭克外，也自稱他會想做出這樣令人髮指的恐怖惡行，是因為他是「現實版的制裁者」（The Punisher，漫威漫畫角色），想要除掉一些「壞警察」並藉此傷害相關執法單位。而他雖明知活動現場禁止攜帶任何種類的武器，但也毫不在意，驕傲說因為自己是制裁者，所以根本不把這些規定放在眼裡，十分猖狂；不過，被捕的他最後也被以謀殺未遂罪名遭起訴，本案將在下月初正式開庭審庭。

兇嫌自稱是「現實版的制裁者」，犯案動機就是想除掉一些「壞警察」並藉此傷害相關執法單位。（翻攝自Pinterest） 

遭遇這場「暗殺驚魂」的傑森大衛法蘭克，事後也召開了一場記者會來向粉絲們報平安，同時感謝當地警方為保護他人身安全所做出的一切，透露在英國曼徹斯特的爆炸案後，自己還能平安無事真的令他相當慶幸，對粉絲們喊話：「我很好，一切OK，愛你們！」並說：「你們得記得，事情原本可能會變得更加糟糕可怕，但是幸好最後沒有，你們知道的，所有人都平安，一切單安好，這真的是最棒的事了。」同時他也餘悸猶存地表示：「這是一起驚嚇眾人、很有啟發性的案件，也讓之後將於世界各地舉辦的漫展活動有所警惕，來增加更多安全防護措施以保護所有參加者。」

傑森大衛法蘭克事後召開記者會來向粉絲報平安，同時感謝當地警方的努力。（翻攝自YouTube）

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