（專訪）豬哥亮「簽支票像簽衛生紙」 一生貴人嘆「賭害到他」

豬哥亮（左）嗆張琪（右）就是「蟾蜍」（翻攝YouTube）

〔記者鍾智凱／專訪〕豬哥亮發跡於高雄的藍寶石大歌廳，操台語插科打諢，他北上拓展秀場版圖時，背後的祕密重要人物就是《群星會》台柱、資深藝人張琪，豬哥亮被叫「馬桶蓋」，也是出自張琪口中，豬哥亮生命中其中一個貴人就是張琪。

豬哥亮當年在秀場憑著講台語獨樹一格，先在家鄉高雄站穩腳步，但他尋求北上發展時，一度沒有老闆願讓他來，但張琪覺得豬哥亮會紅，跟秀場老闆打包票不然那一攤她付，於是就在敦化南路的老天王餐廳，展開第一場台北處女秀，「一接結果沒完沒了。」

張琪回憶，她在後台從來不與豬哥亮RE稿，每次都即興互噴，反而製造出不少狠賤笑料，譬如她一看豬哥亮那招牌髮型，就說「怎麼一個馬桶在我旁邊」，豬哥亮不甘示弱，看準張琪一口破台語，用台語喊「蟾蜍」挖苦張琪，意外嗆出2個經典笑梗。

豬哥亮（左）與張琪（右）錄過無數場錄影帶（翻攝YouTube）



後來豬哥亮忙著錄錄影帶，張琪也跟著錄，集數多到數不清，當年就一集3萬元，替張琪攢了一大桶積蓄，但她不像豬哥亮好賭，她回憶豬哥亮有次在台南歌廳簽大家樂，「簽支票像簽衛生紙一樣，一張90萬、一張120萬…大概簽了600萬。」

張琪見狀嚇壞，她說600萬在當年是鉅額，急勸「豬仔！你別簽！」豬哥亮卻堅持：「這攤若中，妳就免唱了，以後都我包場！」張琪感嘆，豬哥亮不是壞人，一生的風光、衰敗都蓋棺論定，「但真的，賭害到他了。」