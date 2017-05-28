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（專訪）性向未獲認同 女歌手想人肉撞卡車尋死

2017/05/28 22:13

鍾潔希接受本報專訪。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕大馬歌手鍾潔希憶起變性的心路歷程，仍是充滿血淚，她人生最低潮在青少年時期，當時對性取向無法認同，一度要撞卡車尋死，後來長大選擇「改變」，竟又遭網友毒舌攻擊，鍾潔希說：「其實跟手術比起來，我覺得網友為我的霸凌更痛，算非常不公道的。」

鍾潔希出生在民風保守的馬來西亞，他的本名是鍾宣台，從小就愛打扮的「他」，生活過得相當壓抑，談到17歲在加拿大求學，「我覺得我不想要過這樣的生活，害怕被別人發現我不一樣，那時候凌晨3點喝醉了，在多倫多的馬路上，就想往路邊的貨車上跳。」

不過她談到：「原本我要衝的時候，突然聽到一把聲音跟我說：『我要給你一個機會，告訴你活著的機會是甚麼。』我當時被嚇到了，聽到了很清楚的聲音。」身為虔誠的基督徒，認為這是上帝給她的指示，「我當場蹲下來一直哭，後來回去學校，在圖書館裡面彈鋼琴，希望能獲得平靜。」

鍾潔希來台灣宣傳專輯《BE STRONG堅強》。（記者潘少棠攝）

鍾潔希說，曾懷疑過自己是同志、更曾與女生交往，後來長大了才明白，原來她不僅是喜歡男生，更希望的是能夠改變，當個貨真價實的真女人，鍾潔希說：「其實我成年後，又等了10多年，一開始不敢去做變性手術，怕影響到我的家人。」

直到最後她與前男友相戀，「愛上他了之後，才改變了我的想法，想要變成一個真的女性，那時候他開始尋求醫生協助，包括看心理醫生、內分泌科、婦科，我是在大馬動手術，本來要去泰國，但怕人生地不熟。」最後決定留在馬來西亞開刀。

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