產女脹奶遭不雅流言調侃 趙心姸回嗆酸民

趙心姸婚後脹奶。(翻攝自趙心姸臉書)

〔娛樂頻道/綜合報導〕「E奶書法家」趙心姸(原名趙芸),去年11月和醫美診所的執行長蘇杰睿結婚後,今年4月更剖腹產下一女。產女後不只因脹奶胸部直接升級兩個罩杯,趙心姸還因為母乳太多,直接在臉書上捐贈母奶。不過,「胸快比頭大」的她也因此遭到酸民調侃攻擊,讓她不爽回應「我替你感到悲哀」。

趙心姸因為母奶太多,甚至還曾在臉書表示要捐母奶。(翻攝自趙心姸臉書)

趙心姸今日在臉書上貼出一張自己餵寶寶母奶的照片,並開心寫說:「餵母奶的畫面~是親情,也是世上最真摯的愛。」直說自己產女至今已經52天,深深體會到了為人母的不容易,感性表示「天下的媽媽們辛苦了」。

趙心姸身材姣好,許多網友常對她的豐滿上圍做出不禮貌評論。(翻攝自趙心姸臉書)

不過,話鋒一轉,趙心姸也對曾經留言說她「奶好大,真羨慕妳老公」、「乳晕好大」等不雅留言的網友嗆聲說:「I feel so sad to you, but I don't mind.(我替你們感到悲哀,不過我並不在意。)」怒斥講些543、對她不禮貌甚至下流的網友。

趙心姸臉書全文。(翻攝自趙心姸臉書)